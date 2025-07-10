Ученые выяснили, как черты личности влияют на выбор спорта

Экстраверты чаще получали удовольствие от высокоинтенсивных интервальных тренировок. Для них важна активность и эмоциональный подъем, который присущи такому формату. В то же время участники с высоким уровнем нейротизма (склонностью к тревожности и негативным эмоциям) предпочитали кратковременные нагрузки, а также хотели заниматься без постороннего контроля, под которым подразумевалось в том числе отслеживание пульса или других показателей. Люди с нейротизмом отмечали, что спорт помогает им снизить стресс. Но при этом нужно сохранять независимость и не чувствовать давления со стороны.