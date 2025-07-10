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Ученые выяснили, как черты личности влияют на выбор спорта

Ученые из Университетского колледжа Лондона обнаружили связь между личностными чертами и предпочтениями в спорте. Оказалось, что экстраверты тянутся к высокоинтенсивным тренировкам, а тревожные люди ценят кратковременные нагрузки и отсутствие контроля.

Алена Соколова
Автор Новости Mail
Источник: Unsplash

Британские ученые провели эксперимент с участием 132 взрослых, чтобы понять, как черты личности влияют на выбор вида спорта. Все участники прошли восьминедельную программу: три велотренировки разного уровня интенсивности и одна силовая тренировка в неделю. По окончании программы специалисты выявили четкие закономерности. Результаты опубликовали в научном журнале Frontiers in Psychology.

Экстраверты чаще получали удовольствие от высокоинтенсивных интервальных тренировок. Для них важна активность и эмоциональный подъем, который присущи такому формату. В то же время участники с высоким уровнем нейротизма (склонностью к тревожности и негативным эмоциям) предпочитали кратковременные нагрузки, а также хотели заниматься без постороннего контроля, под которым подразумевалось в том числе отслеживание пульса или других показателей. Люди с нейротизмом отмечали, что спорт помогает им снизить стресс. Но при этом нужно сохранять независимость и не чувствовать давления со стороны.

Участники, среди черт которых отмечалась добросовестность и организованность, напротив, меньше фокусировались на удовольствии от тренировок. Для них значение имела польза для здоровья, а не эмоциональная отдача. При этом эта группа изначально обладала более высокой физической подготовкой.

Все участники стали сильнее и выносливее за восемь недель, но уровень стресса снизился особенно у тех, у кого преобладал нейротизм. Это может указывать на терапевтический эффект спорта для людей с тревожными расстройствами.

Авторы исследования подчеркнули, что при назначении физических нагрузок нужно учитывать индивидуальные особенности. Например, экстравертам подойдут командные виды спорта или групповые занятия, а нейротикам — короткие тренировки в одиночестве.