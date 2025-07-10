Ученые выяснили, как черты личности влияют на выбор спорта

Британские ученые провели эксперимент с участием 132 взрослых, чтобы понять, как черты личности влияют на выбор вида спорта. Все участники прошли восьминедельную программу: три велотренировки разного уровня интенсивности и одна силовая тренировка в неделю. По окончании программы специалисты выявили четкие закономерности. Результаты опубликовали в научном журнале Frontiers in Psychology.
Экстраверты чаще получали удовольствие от высокоинтенсивных интервальных тренировок. Для них важна активность и эмоциональный подъем, который присущи такому формату. В то же время участники с высоким уровнем нейротизма (склонностью к тревожности и негативным эмоциям) предпочитали кратковременные нагрузки, а также хотели заниматься без постороннего контроля, под которым подразумевалось в том числе отслеживание пульса или других показателей. Люди с нейротизмом отмечали, что спорт помогает им снизить стресс. Но при этом нужно сохранять независимость и не чувствовать давления со стороны.
Участники, среди черт которых отмечалась добросовестность и организованность, напротив, меньше фокусировались на удовольствии от тренировок. Для них значение имела польза для здоровья, а не эмоциональная отдача. При этом эта группа изначально обладала более высокой физической подготовкой.
Авторы исследования подчеркнули, что при назначении физических нагрузок нужно учитывать индивидуальные особенности. Например, экстравертам подойдут командные виды спорта или групповые занятия, а нейротикам — короткие тренировки в одиночестве.