Фонд Ройзмана* примет последнего посетителя 1 августа

Он добавил, что 5 августа Свердловский областной суд рассмотрит их апелляцию, но если решение будет вынесено не в пользу Фонда, команда примет это, признав, что сделала все возможное. В противном случае, Фонд переформируется, найдет новое помещение и снова запустит работу.