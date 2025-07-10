Гарантирующий поставщик опубликовал список подрядчиков по поверке приборов учета

Напомним, что для выполнения необходимых мероприятий потребители обязаны предоставить специалистам доступ к устройствам учета электроэнергии. Ограничение такого доступа препятствует своевременному обнаружению неисправностей и их устранению, что чревато дополнительными финансовыми затратами и необходимостью пересчёта начислений. Более того, повторное препятствование работе специалистов повлечёт применение коэффициента повышения тарифа на электричество равного 1,5.