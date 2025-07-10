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Гарантирующий поставщик опубликовал список подрядчиков по поверке приборов учета

Потребители обязаны предоставлять доступ таким специалистам к устройствам учета электроэнергии.

Источник: Комсомольская правда

Гарантирующий поставщик проинформировал жителей Ростовской области о заключении договора с новым подрядчиком. Теперь функции проверки приборов учета электроэнергии в многоквартирных домах возложены на ООО «Фреш Энерго».

Также, помимо новой подрядной организации, работы в регионе от имени компании выполняет ООО «ЛЭП СтройЭнерго» с привлечением сотрудников субподрядчика — ИП Борникова А. С.

Напомним, что для выполнения необходимых мероприятий потребители обязаны предоставить специалистам доступ к устройствам учета электроэнергии. Ограничение такого доступа препятствует своевременному обнаружению неисправностей и их устранению, что чревато дополнительными финансовыми затратами и необходимостью пересчёта начислений. Более того, повторное препятствование работе специалистов повлечёт применение коэффициента повышения тарифа на электричество равного 1,5.

Представители подрядных организаций при выходе на объект обязаны предъявить удостоверение с фотографией, подписью и фирменной печатью, и доверенность от ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону».

Услуги по поверке и замене приборов учета электроэнергии предоставляются бесплатно.

Актуальную информацию о подрядных организациях можно узнать на сайте гарантирующего поставщика.