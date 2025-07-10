Ландшафтные пожары в Ростовской области зафиксировали из космоса

Также одним из наиболее серьезных природных возгораний оказался пожар на территории Каменского лесничества. К утру 10 июля там полыхало 324 га, после полудня — 427 га, а в 13:30 горение смогли локализовать на площади в 433 га. Сейчас продолжается тушение.