Кроссворд на 11 июля 2025

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Интересные факты о Джорджио Армани
- В молодости Джорджио Армани мечтал стать врачом, вдохновившись романом Арчибальда Кронина «Цитадель». Он поступил на медицинский факультет Миланского университета, но после двух лет учебы решил, что медицина — не его призвание: он не переносил вид крови. Во время пандемии COVID-19 в 2020 году, дом Armani проявил социальную ответственность, пожертвовав около двух миллионов евро на поддержку медицинских учреждений в Италии и перепрофилировав свои заводы для производства медицинских халатов.
- Карьера Джорджио Армани в мире моды началась в 1961 году с должности ассистента модельера Нино Черутти в компании «Хитман», выпускавшей мужскую одежду. В течение шести лет он приобретал опыт в шитье, крое и конструировании лекал. После этого Армани работал стилистом у Унгаро и Дзенья, а с 1970 года начал разрабатывать модели для нескольких итальянских компаний.
- Джорджио Армани получил огромное удовольствие от работы с Леди Гагой, чья репутация «Злодейки моды» подтверждалась ее смелым и оригинальным стилем. Благодаря уникальности каждого образа певицы, сотрудничество с ней было сродни созданию костюмов для театра. Армани также создавал наряды для различных мероприятий, включая выступление на American Idol, клип на песню Alejandro, «Грэмми» и MTV Video Music Awards. Для тура певицы Born This Way Ball он создал концептуальный костюм, включающий элементы клавишных, гитары и скрипки. Армани признавался, что работа с Леди Гагой была для него захватывающим и вдохновляющим опытом, а создание сценических костюмов — ценным творческим вызовом.
Ответы
По горизонтали:
1. Милан
Город Милан — не просто место расположения бизнеса Джорджио Армани, но и источник вдохновения и часть его культурной идентичности. В 2015 году открылся музей, демонстрирующий 600 знаковых работ дизайнера, созданных за 40 лет, в том числе знаменитый пиджак из «Американского жиголо». Некоторые коллекции одежды Армани отражают архитектурные особенности Милана: мрамор, геометрию, текстуры зданий. Армани активно участвует в экологических проектах Милана, таких как модернизация бутиков и озеленение трамвайных линий.
2. Друг
Джорджио Армани, несмотря на свою известность, ведет довольно замкнутый образ жизни. У модельера нет ни жены, ни детей, и, по словам его сестры Розанны, у него мало близких друзей. Известен случай, когда Армани запретил модному критику Кэти Хорин посещать его показы после нелестных отзывов о его семье и друзьях. Сам Армани утверждает, что даже его коты не любят публичность. Его племянница Роберта — одна из немногих родственников, работающих с ним в мире моды. В отличие от многих коллег, Армани предпочитает скромные праздники в кругу самых близких людей.
3. Посол
С 2002 года Джорджио Армани является послом доброй воли Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (UNHCR). Армани лично инициировал кампанию по сбору средств, размещению рекламы и продаже фирменных свитшотов. Он выступает в защиту 20 миллионов беженцев, продвигая информационные кампании и посещая беженские лагеря. Армани — единственный действующий посол доброй воли UNHCR из Италии, наряду с Анджелиной Джоли и Барбарой Хендрикс.
4. Парфюм
В 1982 году Джорджио Армани в сотрудничестве с L'Oreal начала выпуск парфюмерии, представив Armani Le Parfum для женщин и Armani Eau Pour Homme для мужчин. Линейка ароматов Armani с тех пор непрерывно расширяется, предлагая широкий спектр композиций. В конце 90-х бренд укрепил свои позиции, запустив серию парных ароматов и активно развивая концепцию расширяющихся коллекций, примером чему является успешная линия Si, которая быстро завоевала популярность и получила несколько продолжений.
5. Мех
В 2016 году Армани отказался от использования натурального меха во всех своих брендах, включая Armani Jeans, Emporio Armani и Armani Exchange. Это решение было принято в результате соглашения с Обществом защиты животных (США) и Свободным альянсом меха. Джорджо Армани выразил поддержку этой инициативе, отметив, что современные технологии позволяют создавать модную одежду без вреда для окружающей среды и животных.
6 Клуб
Джорджио Армани сыграл важную роль в спасении баскетбольного клуба «Олимпия Милан» от банкротства в 2004 году. Креативный директор Armani Лео дель Окро убедил модельера финансово поддержать этот клуб. Армани вложил в него значительные средства, около 8 — 10 миллионов евро, в течение четырех лет, рассматривая это как благодарность городу Милану. Со временем его роль переросла из финансовой поддержки в более активное участие в жизни команды. В 2008 году Армани стал основным владельцем «Олимпии Милана», увеличив его бюджет до 20 миллионов евро и добавив к названию клуба свои бренды Emporio Armani и AX Armani Exchange.
По вертикали:
1. Мода
В 2005 году появилась кутюрная линия Armani Prive, приуроченная к 30-летию бренда и 70-летию дизайнера. Коллекции, начинавшиеся с 31 образа, теперь насчитывают около сотни и создаются для самых престижных красных дорожек. В 1978 году Дайан Китон стала первой актрисой, одетой Армани на церемонии премии «Оскар», и получила награду за роль в фильме «Энни Холл». В 90-е годы Армани стал основным дизайнером для победительниц, включая Джессику Тэнди, Джоди Фостер и Эмму Томпсон.
2. Гир
Джорджио Армани переосмыслил мужской костюм, отказавшись от традиционной жесткой конструкции. Он предложил неструктурированные силуэты, лишенные внутренней прокладки и усиленных плеч, отдавая предпочтение мягким тканям, таким как шерсть, лен и шелк. Фильм «Американский жиголо» сыграл важную роль в популяризации стиля Армани. Гардероб главного героя, Джулиана Кея, которого сыграл Ричард Гир, полностью состоял из костюмов бренда. Сцена выбора костюма стала символом того, как одежда может выражать индивидуальность и влиять на восприятие. Благодаря фильму, Армани завоевал мировую известность, и продажи мужской линии значительно выросли. Костюмы в стиле Джулиана Кея стали эталоном для мужчин, которые ценят стиль и свободу.
3. Форбс
Джорджио Армани является одним из самых богатых людей Италии и одним из богатейших дизайнеров мира. Его состояние оценивается примерно в 8,5 — 9 миллиардов долларов, что позволяет ему занимать высокие позиции в мировых рейтингах, в частности, 131-е место в списке журнала «Форбс». Армани считает, что независимость является основой его успеха: «Это ключевой элемент, на котором я построил свой бизнес. И это последнее, от чего я готов отказаться».
4. Форма
Армани активно сотрудничает с крупными спортивными командами. Партнерство с футбольным клубом «Челси» в качестве официального дизайнера классических костюмов продолжается с 2007 года. Модельер также создавал форму для сборной Англии по футболу и экипировал итальянских олимпийцев на Играх в Турине и Лондоне. C 2021 года бренд Армани является официальным поставщиком одежды для Scuderia Ferrari. Линия спортивной одежды EA7, названная в честь Андрея Шевченко и вдохновленная футболом и хоккеем, с 2008 года предлагает практичные и модные решения для спорта.
5. Скорсезе
Джорджио Армани и Мартин Скорсезе связаны многолетним сотрудничеством, охватывающим документальное кино и создание костюмов для художественных фильмов. В 1990 году Скорсезе снял короткометражный фильм Made in Milan о жизни и творчестве Армани, который сам выступил в роли рассказчика. Модельер также выступал в качестве дизайнера костюмов для фильмов Скорсезе, таких как «Славные парни» и «Волк с Уолл-стрит», где его костюмы помогли Леонардо ДиКаприо воплотить образ влиятельного финансиста. Армани и Скорсезе познакомились в 1983 году и с тех пор поддерживают дружеские и профессиональные отношения, длящиеся уже более 40 лет. Скорсезе считает Армани не просто дизайнером, а единомышленником в вопросах эстетики и мастерства.
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