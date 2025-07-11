Кроссворд на 11 июля 2025

5. Скорсезе

Джорджио Армани и Мартин Скорсезе связаны многолетним сотрудничеством, охватывающим документальное кино и создание костюмов для художественных фильмов. В 1990 году Скорсезе снял короткометражный фильм Made in Milan о жизни и творчестве Армани, который сам выступил в роли рассказчика. Модельер также выступал в качестве дизайнера костюмов для фильмов Скорсезе, таких как «Славные парни» и «Волк с Уолл-стрит», где его костюмы помогли Леонардо ДиКаприо воплотить образ влиятельного финансиста. Армани и Скорсезе познакомились в 1983 году и с тех пор поддерживают дружеские и профессиональные отношения, длящиеся уже более 40 лет. Скорсезе считает Армани не просто дизайнером, а единомышленником в вопросах эстетики и мастерства.