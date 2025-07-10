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Фонд «Сотворение»: как в Самарской области создаётся современное детское кино

Детское кино как форма воспитания. Фонд «Сотворение» из Самары более десяти лет создаёт современное детское киноВ Самаре уже более десяти лет существует проект, который редко попадает в медийные сводки, но за это время стал одной из самых стабильных и содержательных площадок для производства детского кино в России.

В Самаре уже более десяти лет существует проект, который редко попадает в медийные сводки, но за это время стал одной из самых стабильных и содержательных площадок для производства детского кино в России. Речь идёт о Фонде развития детского кино «Сотворение».

Фонд «Сотворение» начал с небольших съёмок на базе актёрской студии и постепенно разросся до ежегодного выпуска нескольких десятков короткометражных фильмов, участниками которых становятся дети самых разных возрастов и возможностей.

Руководит фондом продюсер и организатор Ольга Малинина. Она подчёркивает, что главная цель их работы — не массовый охват или прокат, а воспитание ребёнка через сюжет, через сопричастность, через участие в самом процессе создания кино.

Продюсер отмечает: «Мы снимаем кино не ради кино, а ради того, чтобы эти фильмы цепляли детей, делали им прививку нравственности, духовных ценностей, чтобы они в этом жили».

Структура работы и подход.

Рабочий цикл фонда начинается с сентября, когда проводится кастинг. Отобранные дети проходят занятия по сценической речи и актёрскому мастерству, учатся взаимодействовать в кадре. Уже с января начинаются съёмки, которые продолжаются до середины лета. В процессе задействованы десятки детей, многие из них принимают участие в нескольких проектах, осваивая не только актёрские задачи, но и дисциплину, необходимую для съёмочного процесса.

Сценарии часто пишутся под конкретных участников. По словам руководства, это позволяет найти каждому ребёнку ту роль, в которой он может раскрыться. Бывают случаи, когда даже локации и ландшафты Самарской области становятся поводом для отдельного сценарного замысла. В одном случае фильм снимался на даче Головкина, в другом — в бункере Сталина, в третьем — на территории промышленных объектов, временно открытых для съёмочной группы.

С первых лет работы фонд делает акцент на включении детей с ограниченными возможностями здоровья. В фильмах участвуют слабослышащие, дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата, участники коррекционных школ. При этом требования к ним те же, что и ко всем остальным. По словам Ольги Малининой, суть инклюзии не в особом отношении, а в возможности быть полноценным участником, работать в кадре на равных условиях, развиваться и расти внутри общего процесса.

Съёмки в Самаре становятся профессиональной практикой и для молодых режиссёров, сценаристов, операторов. Фонд поддерживает развитие локального кинопроизводства, а съёмочная площадка превращается в пространство роста не только для детей, но и для специалистов.

Тематика фильмов.

Фонд снимает истории о школьной жизни, дружбе и конфликтах, экологических проблемах, отношениях с родителями и сверстниками. Особое внимание уделяется вопросам морального выбора. В некоторых фильмах поднимаются темы исторической памяти, служения и гражданской ответственности. Эти сюжеты разворачиваются в художественной форме, часто с участием реальных людей, имеющих личный опыт, важный для понимания детьми.

Малинина подчёркивает: «Детское кино по-настоящему интересно только детям. Там главные герои — они сами, и это их истории, на их языке, со смыслом, который понятен именно им». Фонд принципиально работает не в формате семейного кино, а создает то, что рассчитано именно на юного зрителя — без внешнего давления, без упрощения, но с уважением к детскому восприятию.

Киноуроки и каналы распространения.

Фильмы фонда распространяются через российские видеоплатформы — в первую очередь на ВКонтакте, Рутубе и в ряде онлайн-кинотеатров. Часть фильмов также показывается на региональных телеканалах. В свободном доступе картины выходят с регулярным интервалом, чтоб не перегрузить показ и сохранить интерес аудитории.

Отдельным направлением стала работа с библиотеками и школами. Фонд разрабатывает методику проведения киноуроков — показов короткометражек с последующим обсуждением. Модераторы задают детям вопросы, не предлагая готовых ответов. Такая форма работы позволяет ученикам самостоятельно выстраивать суждения, делиться опытом, сравнивать своё поведение с поступками героев.

Рассказывая о методике киноуроков, Малинина подчёркивает, что принцип обсуждения важнее, чем объяснение: «Модератору не нужно рассказывать, что в фильме было правильно или неправильно. Он просто задаёт вопросы, и дети сами вытаскивают из себя все смыслы, нравственные аспекты. Это и есть кинопедагогика».

Тематики таких уроков перекликаются с федеральными образовательными инициативами, но, в отличие от формализованных занятий, здесь дети говорят своим языком. Практика оказалась востребованной: только за один год в таких занятиях приняли участие более 30 тысяч школьников в разных регионах.

Фестивальное участие.

Фильмы фонда «Сотворение» регулярно участвуют в российских фестивалях, как тематических, так и общекультурных. Под каждую площадку команда подбирает подходящие работы — отдельные фильмы готовятся специально для конкурсов, посвящённых экологии, инклюзии, семейным ценностям или региональной идентичности.

В 2024 году два фильма, снятых в Самаре, были отмечены на всероссийском фестивале «От чистого истока». Один из них — экологическая зарисовка с участием детей с нарушениями слуха, второй — адаптация стихотворения Михалкова о дворах, снятая в самарских локациях. Оба проекта оказались в числе победителей.

Завершение съёмочного сезона в 2025  году.

Съёмочный сезон подходит к финалу. Уже на этой неделе, по словам Ольги  Малининой, завершаются съемки последнего фильма. В основной самарской программе готовится 20 короткометражек; ещё 12 картин фонд произвёл вместе с партнёрскими студиями в Волгограде и Коломне, так что итоговый выпуск сезона — 32 фильма.

По окончании киносезона фонд проводит официальную премьеру. Она проходит в большом кинозале и сопровождается показом всех фильмов, вручением дипломов и благодарностей, фотосессиями и форматом, приближенным к профессиональному событию.

«Всё как полагается — красная дорожка, благодарственные письма, дипломы, всех приглашаем», — говорит руководитель фонда.

Обычно на такие мероприятия приходят несколько сотен человек, включая родителей, педагогов, партнёров и чиновников. В прошлом году премьера в Самаре собрала более 300 зрителей.

Летняя программа: «Кинариум».

Фонд также реализует образовательную программу в формате летнего лагеря дневного пребывания под названием «Кинариум». Это неделя интенсивной практики, в течение которой дети учатся снимать собственные ролики — от замысла до монтажа. Как объясняет Ольга Малинина, в отличие от основной киностудии, где съёмки ведёт взрослая профессиональная команда, в лагере упор делается на самостоятельную работу самих участников: «Они снимают на телефоны, но это всё равно процесс обучения. Мы учим их, как строится кадр, что такое композиция, как снимать репортаж, как работать с визуальными деталями».

Программа лагеря включает экскурсии, тематические съёмки на улицах города и встречи с профессионалами. Особое внимание в лагере уделяется документальным и репортажным жанрам — дети пробуют себя в съёмке городских зарисовок, коротких историй, интервью и мини-репортажей.

Работы, снятые в рамках летнего лагеря «Кинариум», также подаются на фестивали. В фонде рассчитывают, что и в этом году детские видеозарисовки из летней смены будут представлять Самару на конкурсных площадках.

Следующая смена лагеря стартует 21 июля. Подробности можно узнать в официальном сообществе во ВКонтакте.

Фонд «Сотворение» не только производит фильмы — он выстраивает отношения: между детьми, между ребёнком и обществом, между экранной историей и реальным опытом. Главный эффект от работы фонда, пожалуй, не в просмотрах и не в дипломах кинофестивалей, а в том, что остаётся внутри ребёнка после участия в съёмке или просмотра фильма. Этот эффект нельзя измерить, но он проявляется позже — в поступках, в выборе, в понимании себя. И, возможно, именно в таких проектах сегодня зреет то, что станет культурной тканью следующих десятилетий.

О предстоящих кастингах подробнее — в группе фонда во ВКонтакте, там же можно посмотреть фильмы ребят.

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