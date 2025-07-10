Фонд «Сотворение»: как в Самарской области создаётся современное детское кино

В Самаре уже более десяти лет существует проект, который редко попадает в медийные сводки, но за это время стал одной из самых стабильных и содержательных площадок для производства детского кино в России. Речь идёт о Фонде развития детского кино «Сотворение».
Фонд «Сотворение» начал с небольших съёмок на базе актёрской студии и постепенно разросся до ежегодного выпуска нескольких десятков короткометражных фильмов, участниками которых становятся дети самых разных возрастов и возможностей.
Руководит фондом продюсер и организатор Ольга Малинина. Она подчёркивает, что главная цель их работы — не массовый охват или прокат, а воспитание ребёнка через сюжет, через сопричастность, через участие в самом процессе создания кино.
Продюсер отмечает: «Мы снимаем кино не ради кино, а ради того, чтобы эти фильмы цепляли детей, делали им прививку нравственности, духовных ценностей, чтобы они в этом жили».
Структура работы и подход.
Рабочий цикл фонда начинается с сентября, когда проводится кастинг. Отобранные дети проходят занятия по сценической речи и актёрскому мастерству, учатся взаимодействовать в кадре. Уже с января начинаются съёмки, которые продолжаются до середины лета. В процессе задействованы десятки детей, многие из них принимают участие в нескольких проектах, осваивая не только актёрские задачи, но и дисциплину, необходимую для съёмочного процесса.
Сценарии часто пишутся под конкретных участников. По словам руководства, это позволяет найти каждому ребёнку ту роль, в которой он может раскрыться. Бывают случаи, когда даже локации и ландшафты Самарской области становятся поводом для отдельного сценарного замысла. В одном случае фильм снимался на даче Головкина, в другом — в бункере Сталина, в третьем — на территории промышленных объектов, временно открытых для съёмочной группы.
С первых лет работы фонд делает акцент на включении детей с ограниченными возможностями здоровья. В фильмах участвуют слабослышащие, дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата, участники коррекционных школ. При этом требования к ним те же, что и ко всем остальным. По словам Ольги Малининой, суть инклюзии не в особом отношении, а в возможности быть полноценным участником, работать в кадре на равных условиях, развиваться и расти внутри общего процесса.
Съёмки в Самаре становятся профессиональной практикой и для молодых режиссёров, сценаристов, операторов. Фонд поддерживает развитие локального кинопроизводства, а съёмочная площадка превращается в пространство роста не только для детей, но и для специалистов.
Тематика фильмов.
Фонд снимает истории о школьной жизни, дружбе и конфликтах, экологических проблемах, отношениях с родителями и сверстниками. Особое внимание уделяется вопросам морального выбора. В некоторых фильмах поднимаются темы исторической памяти, служения и гражданской ответственности. Эти сюжеты разворачиваются в художественной форме, часто с участием реальных людей, имеющих личный опыт, важный для понимания детьми.
Малинина подчёркивает: «Детское кино по-настоящему интересно только детям. Там главные герои — они сами, и это их истории, на их языке, со смыслом, который понятен именно им». Фонд принципиально работает не в формате семейного кино, а создает то, что рассчитано именно на юного зрителя — без внешнего давления, без упрощения, но с уважением к детскому восприятию.
Киноуроки и каналы распространения.
Фильмы фонда распространяются через российские видеоплатформы — в первую очередь на ВКонтакте, Рутубе и в ряде онлайн-кинотеатров. Часть фильмов также показывается на региональных телеканалах. В свободном доступе картины выходят с регулярным интервалом, чтоб не перегрузить показ и сохранить интерес аудитории.
Отдельным направлением стала работа с библиотеками и школами. Фонд разрабатывает методику проведения киноуроков — показов короткометражек с последующим обсуждением. Модераторы задают детям вопросы, не предлагая готовых ответов. Такая форма работы позволяет ученикам самостоятельно выстраивать суждения, делиться опытом, сравнивать своё поведение с поступками героев.
Рассказывая о методике киноуроков, Малинина подчёркивает, что принцип обсуждения важнее, чем объяснение: «Модератору не нужно рассказывать, что в фильме было правильно или неправильно. Он просто задаёт вопросы, и дети сами вытаскивают из себя все смыслы, нравственные аспекты. Это и есть кинопедагогика».
Тематики таких уроков перекликаются с федеральными образовательными инициативами, но, в отличие от формализованных занятий, здесь дети говорят своим языком. Практика оказалась востребованной: только за один год в таких занятиях приняли участие более 30 тысяч школьников в разных регионах.
Фестивальное участие.
Фильмы фонда «Сотворение» регулярно участвуют в российских фестивалях, как тематических, так и общекультурных. Под каждую площадку команда подбирает подходящие работы — отдельные фильмы готовятся специально для конкурсов, посвящённых экологии, инклюзии, семейным ценностям или региональной идентичности.
В 2024 году два фильма, снятых в Самаре, были отмечены на всероссийском фестивале «От чистого истока». Один из них — экологическая зарисовка с участием детей с нарушениями слуха, второй — адаптация стихотворения Михалкова о дворах, снятая в самарских локациях. Оба проекта оказались в числе победителей.
Завершение съёмочного сезона в 2025 году.
Съёмочный сезон подходит к финалу. Уже на этой неделе, по словам Ольги Малининой, завершаются съемки последнего фильма. В основной самарской программе готовится 20 короткометражек; ещё 12 картин фонд произвёл вместе с партнёрскими студиями в Волгограде и Коломне, так что итоговый выпуск сезона — 32 фильма.
По окончании киносезона фонд проводит официальную премьеру. Она проходит в большом кинозале и сопровождается показом всех фильмов, вручением дипломов и благодарностей, фотосессиями и форматом, приближенным к профессиональному событию.
«Всё как полагается — красная дорожка, благодарственные письма, дипломы, всех приглашаем», — говорит руководитель фонда.
Обычно на такие мероприятия приходят несколько сотен человек, включая родителей, педагогов, партнёров и чиновников. В прошлом году премьера в Самаре собрала более 300 зрителей.
Летняя программа: «Кинариум».
Фонд также реализует образовательную программу в формате летнего лагеря дневного пребывания под названием «Кинариум». Это неделя интенсивной практики, в течение которой дети учатся снимать собственные ролики — от замысла до монтажа. Как объясняет Ольга Малинина, в отличие от основной киностудии, где съёмки ведёт взрослая профессиональная команда, в лагере упор делается на самостоятельную работу самих участников: «Они снимают на телефоны, но это всё равно процесс обучения. Мы учим их, как строится кадр, что такое композиция, как снимать репортаж, как работать с визуальными деталями».
Программа лагеря включает экскурсии, тематические съёмки на улицах города и встречи с профессионалами. Особое внимание в лагере уделяется документальным и репортажным жанрам — дети пробуют себя в съёмке городских зарисовок, коротких историй, интервью и мини-репортажей.
Работы, снятые в рамках летнего лагеря «Кинариум», также подаются на фестивали. В фонде рассчитывают, что и в этом году детские видеозарисовки из летней смены будут представлять Самару на конкурсных площадках.
Следующая смена лагеря стартует 21 июля. Подробности можно узнать в официальном сообществе во ВКонтакте.
Фонд «Сотворение» не только производит фильмы — он выстраивает отношения: между детьми, между ребёнком и обществом, между экранной историей и реальным опытом. Главный эффект от работы фонда, пожалуй, не в просмотрах и не в дипломах кинофестивалей, а в том, что остаётся внутри ребёнка после участия в съёмке или просмотра фильма. Этот эффект нельзя измерить, но он проявляется позже — в поступках, в выборе, в понимании себя. И, возможно, именно в таких проектах сегодня зреет то, что станет культурной тканью следующих десятилетий.
О предстоящих кастингах подробнее — в группе фонда во ВКонтакте, там же можно посмотреть фильмы ребят.
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