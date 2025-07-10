Фонд «Сотворение»: как в Самарской области создаётся современное детское кино

Фонд также реализует образовательную программу в формате летнего лагеря дневного пребывания под названием «Кинариум». Это неделя интенсивной практики, в течение которой дети учатся снимать собственные ролики — от замысла до монтажа. Как объясняет Ольга Малинина, в отличие от основной киностудии, где съёмки ведёт взрослая профессиональная команда, в лагере упор делается на самостоятельную работу самих участников: «Они снимают на телефоны, но это всё равно процесс обучения. Мы учим их, как строится кадр, что такое композиция, как снимать репортаж, как работать с визуальными деталями».