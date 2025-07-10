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ХК «Лада» и нападающий Данила Моисеев расторгли соглашение о сотрудничестве

26-летний форвард покидает волжан. За них играл в сезоне 2023−2024.

26-летний форвард покидает волжан. За них играл в сезоне 2023−2024.

Данила Моисеев переходил в тольяттинскую «Ладу» из петербургского СКА. До этого был в подмосковном «Витязе». В прошлом сезоне в 38 матчах заработал шесть очков (две шайбы и четыре ассиста). Показатель полезности составил −7.

Всего в КХЛ на его счету 330 встреч и 66 результативных баллов (25+41).

«Благодарим Данилу за сотрудничество и желаем ему успехов в дальнейшей карьере», — написали представители «автозаводцев» в своем телеграм-канале.

На днях тольяттинцы подписали контракт с 23-летним канадским нападающим Ульямом Дюфуром.

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