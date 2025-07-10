В Самаре, Тольятти и Сызрани открылись уникальные кардиологические центры

В новых центрах пациенты проходят комплексную диагностику на оборудовании экспертного класса, включая стресс-эхокардиографию, чреспищеводные исследования, суточный мониторинг артериального давления и ЭКГ. Обследования назначаются лечащими врачами поликлиник. Такой подход пока не имеет аналогов в других регионах России. В перспективе планируется расширение сети центров по всему региону, чтобы обеспечить качественную кардиологическую помощь даже жителям отдалённых районов.