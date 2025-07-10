В Самаре, Тольятти и Сызрани открылись уникальные кардиологические центры

В Самарской области открыты первые в России амбулаторные кардиологические центры, расположенные в Самаре, Тольятти и Сызрани. Это инновационный формат профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний, которые остаются ведущей причиной смертности в стране.
Инициатива создания таких центров принадлежит правительству региона. Для оснащения современным оборудованием из регионального бюджета были выделены дополнительные средства. Модель организации амбулаторной помощи была адаптирована на основе успешного опыта онкологической службы, где подобные центры уже несколько лет эффективно функционируют.
В новых центрах пациенты проходят комплексную диагностику на оборудовании экспертного класса, включая стресс-эхокардиографию, чреспищеводные исследования, суточный мониторинг артериального давления и ЭКГ. Обследования назначаются лечащими врачами поликлиник. Такой подход пока не имеет аналогов в других регионах России. В перспективе планируется расширение сети центров по всему региону, чтобы обеспечить качественную кардиологическую помощь даже жителям отдалённых районов.
Проект реализуется в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», инициированного президентом России, с целью раннего выявления заболеваний, профилактики осложнений и увеличения продолжительности жизни населения Самарской области.
Центры работают на базе ведущих медицинских учреждений региона: кардиодиспансера имени Полякова в Самаре, поликлиники № 3 в Тольятти и городской больницы Сызрани.
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