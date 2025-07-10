Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Беларуси санэпидслужба нашла молодой картофель из Азербайджана с нитратами

Молодой картофель с нитратами нашли в продаже в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси санэпидслужба нашла молодой картофель из Азербайджана с нитратами. Подробности обнародованы в пресс-службе Гомельского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

Специалисты при проверке в июне 2025 года обнаружили свежий молодой картофель из Азербайджана. Он был упакован 12 мая, срок его годности составлял 90 суток при условиях хранения от трех до пяти градусов тепла и относительной влажности от 90% до 95% градусов.

Производителем картофеля выступает ООО AZERIXRAC (Азербайджан). Согласно информации, указанный картофель, не соответствует установленным требованиям безопасности по физико-химическому показателю «нитраты».

Кстати, цукаты из вишни попали под запрет продаж в Беларуси из-за проблем с красителями.

Ранее МНС Беларуси сделало важное заявление, касающееся маркировки товаров на кассах.

Вместе с тем белорус похвастался в TikTok двенадцатью подосиновиками, собранными на одной поляне в лесу: «Поляна мечты!».