В Беларуси санэпидслужба нашла молодой картофель из Азербайджана с нитратами. Подробности обнародованы в пресс-службе Гомельского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.
Специалисты при проверке в июне 2025 года обнаружили свежий молодой картофель из Азербайджана. Он был упакован 12 мая, срок его годности составлял 90 суток при условиях хранения от трех до пяти градусов тепла и относительной влажности от 90% до 95% градусов.
Производителем картофеля выступает ООО AZERIXRAC (Азербайджан). Согласно информации, указанный картофель, не соответствует установленным требованиям безопасности по физико-химическому показателю «нитраты».
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