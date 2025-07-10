В Беларуси санэпидслужба нашла молодой картофель из Азербайджана с нитратами

Специалисты при проверке в июне 2025 года обнаружили свежий молодой картофель из Азербайджана. Он был упакован 12 мая, срок его годности составлял 90 суток при условиях хранения от трех до пяти градусов тепла и относительной влажности от 90% до 95% градусов.