На Ставрополье ввели режим повышенной готовности из-за жары

«В связи с угрозой возникновения в Ставропольском крае опасного метеорологического явления — сильной жары +40…+42°С и в целях защиты населения и территории Ставропольского края от чрезвычайных ситуаций: ввести с 9 июля 2025 года до особого распоряжения режим повышенной готовности для органов управления и сил Ставропольской краевой территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуации», — отмечается в документе.