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На Ставрополье ввели режим повышенной готовности из-за жары

Ставрополье готовится к возможной жаре в 42 градуса.

Источник: © РИА Новости

ПЯТИГОРСК, 10 июл — РИА Новости. Режим повышенной готовности ввели на территории Ставропольского края в связи с возможным повышением температуры воздуха до 42 градусов, говорится в распоряжении губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова, опубликованном на правовом портале региона.

«В связи с угрозой возникновения в Ставропольском крае опасного метеорологического явления — сильной жары +40…+42°С и в целях защиты населения и территории Ставропольского края от чрезвычайных ситуаций: ввести с 9 июля 2025 года до особого распоряжения режим повышенной готовности для органов управления и сил Ставропольской краевой территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуации», — отмечается в документе.

Ранее губернатор Владимиров сообщал, что с 1 июля в регионе действует особый противопожарный режим.