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В Астане назвали места, где можно безопасно купаться

С началом летнего сезона в Астане усилили меры безопасности на водоемах. Как сообщили в ДЧС города, официально разрешено купаться на пяти участках.

Источник: Курсив

Это Центральный городской пляж, зоны отдыха «Три пескаря», «Столичный двор» и «Армина», а также коммунальный пляж у моста на улице Ш. Бейсековой.

При этом в городе есть 21 участок, где купание строго запрещено. Эти зоны не оборудованы спасательными постами и не прошли обследование. Там высокая вероятность происшествий, поэтому власти просят жителей соблюдать запреты.

Для охраны порядка на водоемах дежурят 59 спасателей. Работают три стационарных и 16 патрульных постов. В распоряжении спасателей есть лодки и техника.

Особо опасные участки акваторий (в районе моста по ул. Ш. Бейсековой, жилого массива Тельмана и Контррегулятора) дополнительно контролируются мобильными спасательными постами. Пешие патрули работают ежедневно с 09:00 до 21:00, а патрулирование на воде осуществляется круглосуточно.

добавили в пресс-службе

В акимате напоминают, что отдых у воды должен быть не только приятным, но и безопасным.