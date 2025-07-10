В Астане назвали места, где можно безопасно купаться

Это Центральный городской пляж, зоны отдыха «Три пескаря», «Столичный двор» и «Армина», а также коммунальный пляж у моста на улице Ш. Бейсековой.
При этом в городе есть 21 участок, где купание строго запрещено. Эти зоны не оборудованы спасательными постами и не прошли обследование. Там высокая вероятность происшествий, поэтому власти просят жителей соблюдать запреты.
Для охраны порядка на водоемах дежурят 59 спасателей. Работают три стационарных и 16 патрульных постов. В распоряжении спасателей есть лодки и техника.
Особо опасные участки акваторий (в районе моста по ул. Ш. Бейсековой, жилого массива Тельмана и Контррегулятора) дополнительно контролируются мобильными спасательными постами. Пешие патрули работают ежедневно с 09:00 до 21:00, а патрулирование на воде осуществляется круглосуточно.
В акимате напоминают, что отдых у воды должен быть не только приятным, но и безопасным.