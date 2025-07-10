В сети призвали обратить пристально внимание на проблему женского обрезания

Тема женского обрезания редко звучит в инфополе, и в частности поэтому требует к себе большего внимания. Дело в том, что сегодня это явление гораздо более распространено, чем кажется: сотни миллионов ныне живущих женщин подверглись этому жестокому вмешательству. В материале «Газеты.Ru» эксперты рассказали о том, что это значит для современного мира.