Центральную площадь Лужников благоустроят до конца 2025 года

Он уточнил, что здесь сооружается большой бассейн с фонтанной группой. Зимой же здесь будет один из самых больших катков в Москве, а по периметру строятся небольшие кафе, ресторанчики, раздевалки. Первую очередь работ закончат до конца года. Собянин отметил, что во вторую очередь будет реконструирована Фестивальная площадь, построены около полутора десятков различных спортивных открытых площадок. «Ну и третья очередь — реконструкция открытых футбольных, теннисных полей, детских площадок и ремонтные работы административных зданий и входной группы», — заключил он.