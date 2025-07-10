Путин поприветствовал участников форума «Надежда на технологии»

Президент убежден, что форум пройдёт в деловом, конструктивном ключе, позволит обменяться накопленным опытом, запустить совместные проекты и программы, которые послужат созданию достойных условий для жизни, творческой, профессиональной самореализации людей с ограниченными возможностями здоровья.