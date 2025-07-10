Ринат Габитов возглавил Управление МВД по Казани

Министр отметил, что полковник Габитов зарекомендовал себя как профессиональный и грамотный руководитель. Он имеет богатый опыт работы в различных подразделениях системы органов внутренних дел.
«Возглавив отдел, Ринат Дамирович в полной мере проявит свой профессионализм, успешно и эффективно будет выполнять поставленные задачи», — сказал Дамир Сатретдинов.
В ответном слове Ринат Габитов поблагодарил руководство за оказанное доверие и подчеркнул, что сложившийся в управлении коллектив позволит обеспечить выполнение всех поставленных задач на высоком уровне.