Ринат Габитов возглавил Управление МВД по Казани

Управление МВД России по Казани возглавил полковник полиции Ринат Габитов. Нового начальника сегодня представил министр внутренних дел по республике, генерал-лейтенант полиции Дамир Сатретдинов. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РТ.