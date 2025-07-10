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Польская замороженная овощная смесь изъята из продажи из-за кишечной палочки

В Беларуси обнаружили и изъяли из продажи опасную польскую замороженную овощную смесь.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси польская замороженная овощная смесь изъята из продажи из-за кишечной палочки. Об этом сообщили в пресс-службе Гомельского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

Уточняется, что речь идет про быстрозамороженную овощную смесь «Лечо». Ее страной-изготовителем является Польша. Выяснилось, что указанная смесь не соответствует установленным требованиям безопасности по микробиологическому показателю бактерий группы кишечной палочки (колиформы). Специалисты изъяли ее из продажи.

Кстати, в Беларуси санэпидслужба нашла молодой картофель из Азербайджана с нитратами.

Ранее цукаты из вишни попали под запрет продаж в Беларуси из-за проблем с красителями.

А еще МНС Беларуси сделало важное заявление, касающееся маркировки товаров на кассах.