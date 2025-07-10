В Беларуси польская замороженная овощная смесь изъята из продажи из-за кишечной палочки. Об этом сообщили в пресс-службе Гомельского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.
Уточняется, что речь идет про быстрозамороженную овощную смесь «Лечо». Ее страной-изготовителем является Польша. Выяснилось, что указанная смесь не соответствует установленным требованиям безопасности по микробиологическому показателю бактерий группы кишечной палочки (колиформы). Специалисты изъяли ее из продажи.
Кстати, в Беларуси санэпидслужба нашла молодой картофель из Азербайджана с нитратами.
Ранее цукаты из вишни попали под запрет продаж в Беларуси из-за проблем с красителями.
А еще МНС Беларуси сделало важное заявление, касающееся маркировки товаров на кассах.