Польская замороженная овощная смесь изъята из продажи из-за кишечной палочки

Уточняется, что речь идет про быстрозамороженную овощную смесь «Лечо». Ее страной-изготовителем является Польша. Выяснилось, что указанная смесь не соответствует установленным требованиям безопасности по микробиологическому показателю бактерий группы кишечной палочки (колиформы). Специалисты изъяли ее из продажи.