Козерог вручит ключи от мечты: что принесет Оленье новолуние 10 июля 2025 года

Одновременно с проснувшимся трудоголизмом и отчаянным целеустремленным настроем многие ощутят потребность в укреплении и упрочнении семейных и любовных отношений, а все благодаря влиянию консервативного и традиционного Козерога. Наступает отличное время для общения с родными и близкими, а также примирения. Однако вместе с тем нам не избежать некоторых трудностей с озвучиванием собственных чувств и мыслей, потому что данный знак отличается немногословностью. Чтобы обойти все недоразумения, говорите о собственных ожиданиях с максимальной прямотой и честностью, чтобы установить доверительный контакт.