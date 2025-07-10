Козерог вручит ключи от мечты: что принесет Оленье новолуние 10 июля 2025 года

10 июля 2025 года состоится Оленье полнолуние, которое произойдет в знаке Козерога. Предстоящее астрологическое событие даст каждому довольно мощный толчок для решительных действий и практически вручит ключи от мечты при условии трудолюбия и искреннего желания перемен. Полнолуние в Козероге отличается особенно светлой энергетикой, а значит, его нужно непременно сделать своим союзником для решения различных задач, рассказала «Вечерней Москве» эзотерик Аделина Панина.
Особенности Оленьего полнолуния.
Свое название полная Луна в июле получила неслучайно, ведь именно в середине второго летнего месяца олени начинают отращивать свои рога, чтобы позже вступить в схватку с другими самцами за звание самого сильного. Поскольку грядущее астрологическое явление происходит в знаке Козерога, в указанные сутки большинство людей ощутит невероятный прилив трудолюбия и тонны решимости, которые нужно непременно использовать в области карьеры. Не бойтесь концентрироваться на сложных задачах и громко заявлять о себе. Именно в указанное время профессиональная область жизни может претерпеть кардинальные перемены со знаком «плюс».
Когда лучше пойти в отпуск в июле.
Одновременно с проснувшимся трудоголизмом и отчаянным целеустремленным настроем многие ощутят потребность в укреплении и упрочнении семейных и любовных отношений, а все благодаря влиянию консервативного и традиционного Козерога. Наступает отличное время для общения с родными и близкими, а также примирения. Однако вместе с тем нам не избежать некоторых трудностей с озвучиванием собственных чувств и мыслей, потому что данный знак отличается немногословностью. Чтобы обойти все недоразумения, говорите о собственных ожиданиях с максимальной прямотой и честностью, чтобы установить доверительный контакт.
Что можно делать в Оленье полнолуние:
начинать крупные профессиональные проекты;запускать бизнес;повышать свою деловую репутацию;общаться с родными и близкими людьми;ставить четкие цели и создавать стратегию для их достижения.
Также полезно навести порядок не только в доме, но и очистить свои мысли от лишнего хлама в виде старых обид, нерешенных вопросов, стереотипов и страхов.
Чего нельзя делать в Оленье полнолуние:
принимать спонтанные и необдуманные решения;проявлять суету и спешку;быть строгими с близкими людьми;перекладывать ответственность на окружающих.
На какие знаки зодиака Оленье полнолуние повлияет сильнее всего.
Традиционно полнолуние влияет на каждого человека, но на этот раз особенно сильно оно проявит себя в отношения следующих знаков:
Овен.
Ожидайте значительного прорыва в профессиональных проектах и реализации стратегических планов, но не забывайте прикладывать усилия.
Весы.
Используйте свою магнетическую внутреннюю привлекательность для улучшения личной жизни и налаживания диалога с окружающими людьми.
Стрельцы.
Воспользуйтесь шансом раскрыть свои творческие способности и богатый природный потенциал, применив все по назначению.
Рыбы.
Указанные сутки откроют в вас неиссякаемый трудоголизм, который полезно использовать для повышения собственной репутации.
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