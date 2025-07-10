В Узбекистане случаев заражения сибирской язвой не выявлено — Санэпидкомитет

Сибирская язва — это тяжелое инфекционное заболевание, вызываемое бактериями Bacillus anthracis. Обычно эти бактерии обитают в почве и поражают животных — как домашних, так и диких. У человека болезнь может протекать в трех формах: кожной, желудочно-кишечной и легочной. От человека к человеку она не передается.