В Узбекистане случаев заражения сибирской язвой не выявлено — Санэпидкомитет

В последнее время в СМИ появились сообщения о случаях заболевания сибирской язвой среди крупного рогатого скота и населения в соседних республиках.
Ситуацию в Узбекистане контролируют ответственные ведомства.
В целях профилактики заболевания в республике созданы все условия для диагностики и лечения подозрительных случаев. Кроме того, в очагах заболевания отбираются пробы почвы и ведется постоянный лабораторный мониторинг. Для предотвращения проникновения заболевания на территорию страны осуществляется тщательный досмотр лиц, пересекающих государственную границу, в 55 пунктах пропуска.
Сибирская язва — это тяжелое инфекционное заболевание, вызываемое бактериями Bacillus anthracis. Обычно эти бактерии обитают в почве и поражают животных — как домашних, так и диких. У человека болезнь может протекать в трех формах: кожной, желудочно-кишечной и легочной. От человека к человеку она не передается.
Заражение происходит через контакт с больным животным, при забое скота без ветеринарного освидетельствования или при употреблении мяса, не прошедшего достаточную термическую обработку. Также известны случаи заражения людей сибирской язвой через предметы, изготовленные из инфицированного животного сырья.
Для профилактики заболевания необходимо ежегодно вакцинировать домашний скот против сибирской язвы, производить убой животных в птичниках и на бойнях под наблюдением ветеринарного врача, а также покупать мясо только в проверенных местах: в магазинах, на рынках, где продукция проходит ветеринарно-санитарную экспертизу.