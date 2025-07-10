В Башкирии сформирован итоговый перечень льготных лекарств на 2026 год

«Сегодня по графику — еженедельное заседание штаба по вопросам льготного лекарственного обеспечения. В очном формате собрались с моими заместителями, начальниками профильных отделов, представителями “Башфармации”. Подвели итоги прошедшего совещания по формированию заявок на лекарственные препараты для пациентов с редкими и высокозатратными заболеваниями. Участие в нем приняли главные внештатные специалисты эндокринолог, гематолог, пульмонолог, ревматолог, трансплантолог», — написал он в своих соцсетях.