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В Башкирии сформирован итоговый перечень льготных лекарств на 2026 год

Итоговый перечень препаратов будет направлен на согласование в минздрав России. После утверждения в федеральном ведомстве они войдут в состав закупочных процедур на 2026 год, сообщил глава регионального министерства здравоохранения Айрат Рахматуллин.

Источник: соцсети Айрата Рахматуллина

«Сегодня по графику — еженедельное заседание штаба по вопросам льготного лекарственного обеспечения. В очном формате собрались с моими заместителями, начальниками профильных отделов, представителями “Башфармации”. Подвели итоги прошедшего совещания по формированию заявок на лекарственные препараты для пациентов с редкими и высокозатратными заболеваниями. Участие в нем приняли главные внештатные специалисты эндокринолог, гематолог, пульмонолог, ревматолог, трансплантолог», — написал он в своих соцсетях.

Министр рассказал, что медицинскими организациями республики также сформированы заявки на 2026 год. В настоящее время они анализируются сотрудниками минздрава РБ для организации закупочных мероприятий.

Он также подчеркнул, что работа штаба по вопросам льготного лекарственного обеспечения продолжается под его личным контролем.

Ранее сообщалось, что на лекарства для льготников Башкирии выделили рекордные 7 млрд рублей.