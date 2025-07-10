Мэр Уфы рассказал о реконструкции улицы Октябрьской революции

Напомним, улица Октябрьской революции имеет богатую историю, была центральной улицей города в XIX веке. Ранее была известна как Малая Репная, впоследствии называлась Большая Казанская. На улице располагалось множество торговых заведений, а также велась активная общественная жизнь. К настоящему времени здесь сохранились дома конца XIX — начала XX века.
Работы по восстановлению дороги, начиная от улицы Ленина и заканчивая проспектом Салавата Юлаева, начались в ноябре прошлого года, сообщал «Башинформ». После обновления улица станет пешеходно-транспортной, «будет новым креативным пространством по типу АРТ-квадрата со своей архитектурной особенностью», заявил мэр Уфы Ратмир Мавлиев на выездном совещании.
Один из этапов реконструкции — восстановление объектов культурного наследия. Реконструкцией 8 зданий занимается АО «Возрождение». Скоро здесь начнут восстановительные работы. Кроме того, появился крупный инвестор на восстановление еще 10 исторических объектов на улице, уже начинается проектирование.
«Еще по 12 ОКН ищем инвесторов. Будем тиражировать и предлагать людям выгодно вложиться в данные объекты, отремонтировать», — добавил Ратмир Мавлиев.
Сейчас здесь идет капитальный ремонт здания детского сада № 4. Объект обещают отремонтировать до конца года.
«Здесь бы начали всё многоквартирными домами засаживать, мы это остановили. Здания в большинстве являются объектами культурного наследия. Проект большой и долгий, если весь наш замысел удастся, будет хорошая история, и самобытность нашей Уфы сохраним», — говорил ранее о реконструкции улицы Глава республики Радий Хабиров.
Ранее сообщалось о ходе реконструкции парка Ленина в Уфе.