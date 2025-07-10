Мэр Уфы рассказал о реконструкции улицы Октябрьской революции

«Здесь бы начали всё многоквартирными домами засаживать, мы это остановили. Здания в большинстве являются объектами культурного наследия. Проект большой и долгий, если весь наш замысел удастся, будет хорошая история, и самобытность нашей Уфы сохраним», — говорил ранее о реконструкции улицы Глава республики Радий Хабиров.