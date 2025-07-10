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Ущерб лесу от урагана 10 июля в Могилевской области вырос в пять раз с 300 до 1500 га

Лес под Могилевом из-за урагана 10 июля будет вырублен на 1,5 тысячи гектаров.

Источник: Комсомольская правда

Днем 10 июля Минлесхоз уточнил цифры по объему сплошных санитарных рубок, которые надо будет произвести в лесах Могилевской области после урагана 10 июля — это 1500 гектаров. Утром предварительная цифра была более скромная — 300 гектаров.

Наиболее пострадали от урагана леса под Могилевом, в Могилевском лесхозе придется вырубить леса на 1240 гектарах. Судя по фотографиям с воздуха, которые представлены на телеграм-канале «Минлесхоза», ураганный ветер ломал деревья как спички и ровно укладывал их на землю.

Мы писали о последствиях урагана и грозы 10 июля в Могилевской области: погибла женщина, ребенок и трое взрослых в больнице, деревья вывернуло с корнями, а лес пострадал на территории, равной 420 футбольным полям.

Смерь молодой женщины из-за падения дерева во время урагана расследует Следственный комитет: «Приехала с мужем на рыбалку».

Кстати, горячая линия после урагана 10 июля заработала в Беларуси.