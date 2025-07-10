Ущерб лесу от урагана 10 июля в Могилевской области вырос в пять раз с 300 до 1500 га

Наиболее пострадали от урагана леса под Могилевом, в Могилевском лесхозе придется вырубить леса на 1240 гектарах. Судя по фотографиям с воздуха, которые представлены на телеграм-канале «Минлесхоза», ураганный ветер ломал деревья как спички и ровно укладывал их на землю.