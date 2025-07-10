17 млн рублей выделят на создание еще двух скважин в Матвеевом Кургане

В Матвеев Курган Ростовской области направят 17 млн рублей на две новые артезианские скважины. Создание еще одной скважины за 14 млн рублей запланировали еще в начале 2025 года. Средства распорядился выделить врио губернатора региона Юрий Слюсарь.