17 млн рублей выделят на создание еще двух скважин в Матвеевом Кургане

В Матвеев Курган Ростовской области направят 17 млн рублей на две новые артезианские скважины. Создание еще одной скважины за 14 млн рублей запланировали еще в начале 2025 года. Средства распорядился выделить врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
— Из резервного фонда направим 17 млн рублей на бурение еще двух скважин. Задача — быстро провести работы. Это позволит вдвое увеличить объемы воды. Скважины должны быть подключены до конца года, — потребовал Юрий Слюсарь.
Следующий этап работ — замена разводящих систем водоснабжения общей протяженностью 122 км, на это потребуется 7,8 млрд рублей. В этом случае донские власти планируют попросить о федеральной поддержке.
Добавим, также в Матвеевом Кургане с марте 2025 года ведут прокладку магистральных водоводов, строительство насосных станций и других инженерных коммуникаций. На эти цели в рамках федерального проекта «Современный облик сельских территорий» должны потратить 1,64 млрд рублей.
Всего намерены провести 26 км подводящих сетей, сделанных из материалов со сроком службы свыше 50 лет. Эти работы идут по графику. Строительная готовность составляет 16%. Реконструкцию водовода планируют завершить к концу 2027 года.
Напомним, сейчас проблема с водой остается острой для 32 тысяч жителей районного центра Матвеево-Курганского района и ближайших населенных пунктов. Износ системы централизованного водоснабжения превышает 90%.
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