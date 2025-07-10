После открытия аэропорт Геленджика будет обслуживать до трех рейсов в день

Вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин заявил «Газете.Ru», что лучший результат аэропорт Геленджик показал в 2021 году с 1 миллионом пассажиров. Так как первая половина 2025 года уже прошла, то можно рассчитывать на 400−450 тысяч пассажиров (200 тысяч, которые прилетают в регион и улетают из него). Это возможно при условии, если авиакомпании быстро поставят рейсы, а туроператоры быстро отправят туристов. Ромашкин уверен, что Геленджик сможет принять до 160 тысяч туристов до конца года, при условии, если цены на билеты будут сопоставимы с Сочи.