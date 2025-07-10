С начала 2025 года СФР по Самарской области оплатил более 49 тысяч дней по уходу за детьми с инвалидностью

В 2025 году Отделение Социального фонда России по Самарской области компенсировало родителям детей с инвалидностью 49 407 дополнительных выходных дней на сумму 263,9 миллиона рублей.
Трудовой кодекс РФ предусматривает для родителей, воспитывающих детей с инвалидностью, право на 4 дополнительных оплачиваемых выходных дня ежемесячно. За год таких дней может накопиться до 48, причем их оплата рассчитывается исходя из среднего заработка родителя. Выходные можно использовать последовательно, распределить по дням в течение месяца или объединить в дополнительный отпуск длительностью до 24 дней.
«Дополнительные выходные дни могут быть разделены между двумя родителями по их усмотрению либо полностью использованы одним из них», — рассказала управляющий Отделением СФР по Самарской области Елена Кривошеева.
Для получения таких выходных родитель должен подать заявление работодателю, приложив:
документ, подтверждающий инвалидность ребенка;свидетельство о рождении или усыновлении;справку о месте жительства или пребывания ребенка;справку с места работы второго родителя о неиспользовании им аналогичных выходных.
Работодатель вправе возместить затраты на оплату этих дней, подав в Отделение СФР заявление и копию приказа о предоставлении выходных. Заявление можно направить в электронном формате, дополнительных документов при этом не требуется.
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