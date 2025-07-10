С начала 2025 года СФР по Самарской области оплатил более 49 тысяч дней по уходу за детьми с инвалидностью

Трудовой кодекс РФ предусматривает для родителей, воспитывающих детей с инвалидностью, право на 4 дополнительных оплачиваемых выходных дня ежемесячно. За год таких дней может накопиться до 48, причем их оплата рассчитывается исходя из среднего заработка родителя. Выходные можно использовать последовательно, распределить по дням в течение месяца или объединить в дополнительный отпуск длительностью до 24 дней.