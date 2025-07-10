Программу пермского фестиваля «Город встреч» продолжит проект «Стар фест»

Лейтмотив «Стар феста» — новый вид досуга, который объединяет людей разного возраста. В программе — знакомство с ремеслами, в том числе чеканкой монет и гончарным делом, дворовые игры, знакомые старшему поколению, и многое другое. Организаторы надеются, что события фестиваля помогут семьям найти общее увлечение.