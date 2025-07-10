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Программу пермского фестиваля «Город встреч» продолжит проект «Стар фест»

В Перми продолжается уже традиционный летний фестиваль (12+).

В Перми продолжается уже традиционный летний фестиваль (12+). Его мероприятия проходят по выходным на эспланаде.

12 и 13 июля жителей и гостей города приглашают на семейный фестиваль «Стар фест». Статус семейного означает, что пермяки всех поколений найдут для себя что-то интересное.

Организатор фестиваля — минсоцразвития региона.

Лейтмотив «Стар феста» — новый вид досуга, который объединяет людей разного возраста. В программе — знакомство с ремеслами, в том числе чеканкой монет и гончарным делом, дворовые игры, знакомые старшему поколению, и многое другое. Организаторы надеются, что события фестиваля помогут семьям найти общее увлечение.