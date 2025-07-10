В Беларуси власти отреагировали на родителей, чьи дети обучаются на дому

— Есть такие законные представители, которые говорят: мой ребенок обучается на дому дистанционно, он в школу не ходит. А потом мы приходим к сдаче экзаменов за 9-й или 11-й класс, а у ребенка не можем даже посмотреть программу, которую он изучал, — заметила специалист, говоря о новшествах, которые недавно внесли в Кодекс об образовании Беларуси.