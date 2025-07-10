В Беларуси власти отреагировали на родителей, чьи дети обучаются на дому. Подробности озвучила главный специалист отдела дошкольного, общего среднего, профессионально-технического и среднего специального образования главного управления по образованию Минского облисполкома Наталья Дудкина, пишет БелТА.
— Есть такие законные представители, которые говорят: мой ребенок обучается на дому дистанционно, он в школу не ходит. А потом мы приходим к сдаче экзаменов за 9-й или 11-й класс, а у ребенка не можем даже посмотреть программу, которую он изучал, — заметила специалист, говоря о новшествах, которые недавно внесли в Кодекс об образовании Беларуси.
По словам Дудкиной, школа не может предоставить в полном объеме документы, согласно белорусскому законодательству, чтобы ребенка, к примеру, допустить к аттестации.
— А теперь эти вопросы сняты. Законному представителю ничего не остается, не надо ничего придумывать и додумывать, — отметила Наталья Дудкина.
Уточняется, что данные вопросы касаются родителей, дети которых живут в Беларуси, но не ходят в школу.
Тем временем Минздрав сказал, когда не нужно оформлять справки в школу и детсад к 1 сентября.
Ранее вице-премьер Наталья Петкевич опровергла предубеждение о значительной части абитуриентов.
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