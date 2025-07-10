Роспотребнадзор рассказал, сколько воды нужно пить при жаре

«При наличии кондиционера поддерживайте температуру в помещении на уровне 24−25 градусов. Если температура в рабочем помещении без кондиционера достигает 28,5 градуса, рекомендуется сокращать рабочий день на час; при повышении до 29 градусов — на 2 часа, а если помещение нагрелось до 30,5 градуса — на 4 часа», — сообщили в ведомстве.