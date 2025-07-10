Создана культура стволовых клеток для безоперационного лечения болезней печени

Ученые пришли к такому выводу при проведении опытов с так называемыми HPC-клетками. Они представляют собой один из подтипов стволовых клеток, способных превращаться в различные ткани печени, что ученые в прошлом уже пытались использовать для регенерации этого органа. Все эти попытки завершились неудачно, так как лишь небольшая часть HPC-клеток сохранялась внутри органа и приживалась.