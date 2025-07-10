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На Нарвской появился первый в городе светящийся переход

Решение будут применять и на других участках города.

Источник: Клопс.ru

В Калининграде на улице Нарвской появился пешеходный переход нового образца. Теперь не только зебра, но и подходы к ней выделены специальной подсветкой, которая отличается по цвету от обычных уличных фонарей. Об этом сообщают «Клопс» местные жители.

Светодиодные проекторы установлены над проезжей частью и вдоль тротуаров у зебры, выделяя зону движения пешеходов ярким и хорошо заметным светом. Оттенок фонарей отличается от стандартных, что помогает водителям быстрее заметить переход и идущих по нему людей в тёмное время суток.

Включается освещение автоматически с наступлением сумерек и работает до рассвета, обеспечивая безопасность. Эксперты считают, что яркая подсветка делает пешеходов заметнее для водителей, снижая риск аварийных ситуаций.

Власти города планируют расширять опыт Нарвской и на другие улицы Калининграда.

На некоторых светофорах в Калининграде появились загадочные стрелки, водители в замешательстве.