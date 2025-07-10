На Нарвской появился первый в городе светящийся переход

В Калининграде на улице Нарвской появился пешеходный переход нового образца. Теперь не только зебра, но и подходы к ней выделены специальной подсветкой, которая отличается по цвету от обычных уличных фонарей. Об этом сообщают «Клопс» местные жители.
Светодиодные проекторы установлены над проезжей частью и вдоль тротуаров у зебры, выделяя зону движения пешеходов ярким и хорошо заметным светом. Оттенок фонарей отличается от стандартных, что помогает водителям быстрее заметить переход и идущих по нему людей в тёмное время суток.
Включается освещение автоматически с наступлением сумерек и работает до рассвета, обеспечивая безопасность. Эксперты считают, что яркая подсветка делает пешеходов заметнее для водителей, снижая риск аварийных ситуаций.
Власти города планируют расширять опыт Нарвской и на другие улицы Калининграда.
На некоторых светофорах в Калининграде появились загадочные стрелки, водители в замешательстве.