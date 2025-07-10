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Минобразования сказало, что делать с экзаменами детям, учащимся за границей

Минобразования Беларуси пояснило, что делать с экзаменами детям, которые учились за границей.

Источник: Комсомольская правда

Минобразования сказало, что делать с экзаменами детям, которые обучались за границей. Подробности рассказала консультант управления общего среднего образования Министерства образования Анжела Кудоярова, передает БелТА.

Она уточнила, что ребенок, который обучался за границей, может вернуться в Беларусь и сдавать экзамены за 9−11-е классы. Кудоярова пояснила, что его отчисляют из белорусского учреждения образования по определенной причине. К примеру, родители уезжают работать. Школьник получает документы, возвращается назад, зачисляется в учреждение образования и как гражданин Беларуси сдает экзамены.

— Тут ничего не меняется, — уточнила консультант управления общего среднего образования Министерства образования.

Тем временем в Беларуси власти отреагировали на родителей, чьи дети обучаются на дому.

Ранее вице-премьер Наталья Петкевич опровергла предубеждение о значительной части абитуриентов.

Кроме того, Петкевич высказалась о постоянной нехватке кадров в медицине из-за старения белорусов.