Минобразования сказало, что делать с экзаменами детям, учащимся за границей

Минобразования сказало, что делать с экзаменами детям, которые обучались за границей. Подробности рассказала консультант управления общего среднего образования Министерства образования Анжела Кудоярова, передает БелТА.
Она уточнила, что ребенок, который обучался за границей, может вернуться в Беларусь и сдавать экзамены за 9−11-е классы. Кудоярова пояснила, что его отчисляют из белорусского учреждения образования по определенной причине. К примеру, родители уезжают работать. Школьник получает документы, возвращается назад, зачисляется в учреждение образования и как гражданин Беларуси сдает экзамены.
— Тут ничего не меняется, — уточнила консультант управления общего среднего образования Министерства образования.
Тем временем в Беларуси власти отреагировали на родителей, чьи дети обучаются на дому.
Ранее вице-премьер Наталья Петкевич опровергла предубеждение о значительной части абитуриентов.
Кроме того, Петкевич высказалась о постоянной нехватке кадров в медицине из-за старения белорусов.