Минобразования сказало, что делать с экзаменами детям, учащимся за границей

Она уточнила, что ребенок, который обучался за границей, может вернуться в Беларусь и сдавать экзамены за 9−11-е классы. Кудоярова пояснила, что его отчисляют из белорусского учреждения образования по определенной причине. К примеру, родители уезжают работать. Школьник получает документы, возвращается назад, зачисляется в учреждение образования и как гражданин Беларуси сдает экзамены.