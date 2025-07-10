Губернатор Вячеслав Федорищев посетил ЦРБ Кошкинского района Самарской области

В ходе поездки осматриваются объекты социальной инфраструктуры, где уже выполнены ремонтные работы или планируются к началу. В частности, в центральной районной больнице принято решение ускорить замену лифтов: первый планируется установить уже в текущем году, второй — в конце 2026 года. Кроме того, с началом следующего года ожидается старт ремонта кровли здания после завершения проектно-сметной документации.