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Губернатор Вячеслав Федорищев посетил ЦРБ Кошкинского района Самарской области

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев 10 июля посетил Кошкинский район.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев 10 июля посетил Кошкинский район с рабочей поездкой. Вместе с членами правительства и заместителями главы региона он провёл комплексную инвентаризацию финансового и экономического состояния района.

В ходе поездки осматриваются объекты социальной инфраструктуры, где уже выполнены ремонтные работы или планируются к началу. В частности, в центральной районной больнице принято решение ускорить замену лифтов: первый планируется установить уже в текущем году, второй — в конце 2026 года. Кроме того, с началом следующего года ожидается старт ремонта кровли здания после завершения проектно-сметной документации.

Как прошел визит губернатора — смотрите в видео.

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