Губернатор Вячеслав Федорищев посетил ЦРБ Кошкинского района Самарской области

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев 10 июля посетил Кошкинский район с рабочей поездкой. Вместе с членами правительства и заместителями главы региона он провёл комплексную инвентаризацию финансового и экономического состояния района.
В ходе поездки осматриваются объекты социальной инфраструктуры, где уже выполнены ремонтные работы или планируются к началу. В частности, в центральной районной больнице принято решение ускорить замену лифтов: первый планируется установить уже в текущем году, второй — в конце 2026 года. Кроме того, с началом следующего года ожидается старт ремонта кровли здания после завершения проектно-сметной документации.
Как прошел визит губернатора — смотрите в видео.
Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.