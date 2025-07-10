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Минздрав напомнил казахстанцам о правилах гигиены

В Комитете санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Казахстана решили напомнить жителям страны, что чистые руки являются залогом здоровья, сообщает Zakon.kz.

Источник: pixabay.com

Специалисты подчеркивают, что в летнее время соблюдение принципов чистоты рук является одной из основных мер профилактики инфекционных заболеваний.

Необходимо всегда мыть руки:

  • перед приемом пищи, после посещения туалета;
  • после контакта с животными, после контакта с мусором;
  • при загрязнении рук, кашле и чиханий, если при этом прикрывали руками нос и рот;
  • после прихода с улицы.

Примечательно, но есть целый алгоритм для правильного мытья рук.

«Обязательно используйте мыло и теплую проточную воду», — уточняют врачи.

Как мыть:

  • включить воду и смочить руки;
  • намылить руки в течение 30 секунд, так чтобы они все были покрыты мыльной пеной;
  • необходимо потереть тыльную сторону ладони ладонью другой руки (пальцы при этом перекрещены);
  • затем потереть ладони друг об друга, перекрестив пальцы;
  • потом согнуть ладонь и потереть кончики пальцев одной ладони о другую, большой палец потереть вращательным движением другой ладони, сполоснуть руки;
  • тщательно вытереть бумажным полотенцем, высушить, используя бесконтактную электрическую сушилку;
  • закрыть кран, используя бумажное полотенце.