В Ростовской области обезвредили боеприпасы времен Великой Отечественной войны

Один из поисковиков нашел боеприпасы, когда патрулировал территорию во время работы. Мужчина сразу же обратился в полицию и военкомат. После этого на место прибыли саперы из Волгоградской области. Специалисты ликвидировали потенциально опасные находки с помощью контролируемого подрыва.