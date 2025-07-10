В Ростовской области обезвредили боеприпасы времен Великой Отечественной войны

В Ростовской области обнаружили раскоп с взрывоопасными предметами времен Великой Отечественной войны. Пост об этом опубликовали в группе VK поискового отряда «Родник».
Один из поисковиков нашел боеприпасы, когда патрулировал территорию во время работы. Мужчина сразу же обратился в полицию и военкомат. После этого на место прибыли саперы из Волгоградской области. Специалисты ликвидировали потенциально опасные находки с помощью контролируемого подрыва.
Напомним, при обнаружении одного или нескольких боеприпасов следует сразу же обозначить территорию и позвонить по номеру «112». Нельзя самостоятельно передвигать или разбирать подобные предметы.
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