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В Ростовской области обезвредили боеприпасы времен Великой Отечественной войны

Раскоп с боеприпасами Великой Отечественной войны нашли и обезвредили на Дону.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области обнаружили раскоп с взрывоопасными предметами времен Великой Отечественной войны. Пост об этом опубликовали в группе VK поискового отряда «Родник».

Один из поисковиков нашел боеприпасы, когда патрулировал территорию во время работы. Мужчина сразу же обратился в полицию и военкомат. После этого на место прибыли саперы из Волгоградской области. Специалисты ликвидировали потенциально опасные находки с помощью контролируемого подрыва.

Напомним, при обнаружении одного или нескольких боеприпасов следует сразу же обозначить территорию и позвонить по номеру «112». Нельзя самостоятельно передвигать или разбирать подобные предметы.

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