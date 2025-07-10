Нижегородским родителям предложили помощь «социальной няни»

Как сообщили в министерстве социальной политики региона, воспользоваться услугой могут семьи с детьми до трёх лет, если они соответствуют одной из следующих категорий: многодетные, молодые семьи (оба родителя младше 35 лет), семьи участников СВО, одинокие родители, а также семьи с низким доходом. Главное условие — ребёнок должен быть гражданином РФ и проживать на территории Нижегородской области.