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В Беларуси санэпидслужба обнаружила в продаже польскую приправу с плесенью

Польскую приправу с плесенью нашли в продаже в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси санэпидслужба обнаружила в продаже польскую приправу с плесенью. Подробности рассказали в пресс-службе Гомельского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

Отмечается, что специалисты при проверке нашли в продаже приправу для курицы из Польши. Говорится, что данная приправа не соответствует установленным требованиям безопасности по микробиологическому показателю «плесени». Она была изъята из продажи.

Ранее в Беларуси санэпидслужба нашла молодой картофель из Азербайджана с нитратами.

Кроме того, польская замороженная овощная смесь изъята из продажи из-за кишечной палочки.

А еще МНС Беларуси сделало важное заявление, касающееся маркировки товаров на кассах.