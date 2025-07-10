В Беларуси санэпидслужба обнаружила в продаже польскую приправу с плесенью. Подробности рассказали в пресс-службе Гомельского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.
Отмечается, что специалисты при проверке нашли в продаже приправу для курицы из Польши. Говорится, что данная приправа не соответствует установленным требованиям безопасности по микробиологическому показателю «плесени». Она была изъята из продажи.
Ранее в Беларуси санэпидслужба нашла молодой картофель из Азербайджана с нитратами.
Кроме того, польская замороженная овощная смесь изъята из продажи из-за кишечной палочки.
А еще МНС Беларуси сделало важное заявление, касающееся маркировки товаров на кассах.