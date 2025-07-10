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В Роспотребнадзоре рекомендовали ограничить рабочий день из-за жары

В Роспотребнадзоре рекомендовали ограничить рабочий день из-за жары.

Сейчас в Ричмонде: +23° 2 м/с 94% 758 мм рт. ст. +24°
Источник: Башинформ

Если в офисе жарко, Роспотребнадзор Башкирии рекомендует сокращать рабочий день. В ведомстве напомнили, что оптимальная температура в помещении с кондиционером температура должна быть 24−25 °C.

Без кондиционера: при 28,5 °C следует отпустить сотрудников домой на час раньше, при 29 — на 2 часа, при 30,5 °C — на 4 часа. При температуре выше 32,5 °C работа считается экстремальной.

При высоких температурах в офисе работники имеют право на перерыв каждые 15−20 минут работы, 10−12 минут отдыхать в прохладном месте.

Сотрудникам рекомендуется носить плотную одежду, а работодателям допускать к труду только подчиненных 25−40 лет.

Чтобы поддержать организм в жару, нужно придерживаться питьевого режима. При температуре выше 30 и средней нагрузке пить не менее 0,5 л воды в час (чашку каждые 20 минут). Употреблять больше овощей, фруктов и витаминов для укрепления иммунитета.

Ранее «Башинформ» писал, что в Башкирии спасатели бьют тревогу из-за жарких дней.