В Роспотребнадзоре рекомендовали ограничить рабочий день из-за жары.

Если в офисе жарко, Роспотребнадзор Башкирии рекомендует сокращать рабочий день. В ведомстве напомнили, что оптимальная температура в помещении с кондиционером температура должна быть 24−25 °C.
Без кондиционера: при 28,5 °C следует отпустить сотрудников домой на час раньше, при 29 — на 2 часа, при 30,5 °C — на 4 часа. При температуре выше 32,5 °C работа считается экстремальной.
При высоких температурах в офисе работники имеют право на перерыв каждые 15−20 минут работы, 10−12 минут отдыхать в прохладном месте.
Сотрудникам рекомендуется носить плотную одежду, а работодателям допускать к труду только подчиненных 25−40 лет.
Чтобы поддержать организм в жару, нужно придерживаться питьевого режима. При температуре выше 30 и средней нагрузке пить не менее 0,5 л воды в час (чашку каждые 20 минут). Употреблять больше овощей, фруктов и витаминов для укрепления иммунитета.
Ранее «Башинформ» писал, что в Башкирии спасатели бьют тревогу из-за жарких дней.