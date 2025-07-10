В Роспотребнадзоре рекомендовали ограничить рабочий день из-за жары.

Чтобы поддержать организм в жару, нужно придерживаться питьевого режима. При температуре выше 30 и средней нагрузке пить не менее 0,5 л воды в час (чашку каждые 20 минут). Употреблять больше овощей, фруктов и витаминов для укрепления иммунитета.