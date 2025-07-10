В Сибирском управлении Ростехнадзора назвали причину вспышки над омской ТЭЦ-5

В Сибирском управлении Ростехнадзора озвучили предварительные итоги расследования инцидента на ТЭЦ-5.
Напомним, 3 июля из-за скачка напряжения в Омске произошло массовое отключение электроэнергии. В это же время омичи заметили странную, как будто электрическую вспышку над ТЭЦ-5. В ТГК-11 объяснили это выходом из строя разрядника.
В Сибирском управлении Ростехнадзора пояснили, что в тот день на ТЭЦ-5 случилась авария.
«На ТЭЦ-5 произошло короткое замыкание фазы с последующим переходом в 3-х фазное короткое замыкание на разрядниках, сработали системы защиты. Вследствие чего произошло выделение энергорайона, включающего в себя Омскую ТЭЦ-5, на изолированную от Единой энергетической системы России работу с избытком мощности и повышением частоты до 50,965 Гц», — сообщили в ведомстве".
Во время инцидента никто не пострадал. Для расследования обстоятельств и причин аварии создана комиссия под председательством заместителя руководителя Сибирского управления Ростехнадзора. Расследование пока не окончено.