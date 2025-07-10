В Сибирском управлении Ростехнадзора назвали причину вспышки над омской ТЭЦ-5

«На ТЭЦ-5 произошло короткое замыкание фазы с последующим переходом в 3-х фазное короткое замыкание на разрядниках, сработали системы защиты. Вследствие чего произошло выделение энергорайона, включающего в себя Омскую ТЭЦ-5, на изолированную от Единой энергетической системы России работу с избытком мощности и повышением частоты до 50,965 Гц», — сообщили в ведомстве".