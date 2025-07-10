Все выпускные из школ уже прошли, заявил Путин

Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев рассказал, что около 682 тысяч человек сдали ЕГЭ-2025 в основной период. В результате один человек в России сдал четыре предмета ЕГЭ на 100 баллов каждый, еще 13 человек получили по 100 баллов за три предмета, а 331 человек — за два. Стобальниками стали 6 820 человек.