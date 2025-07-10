Подтяжка лица в домашних условиях: что такое тейпы и как их использовать

Тейпирование лица — современная методика омоложения и улучшения тонуса кожи с помощью эластичных клейких лент. Процедура не требует инъекций и хирургических вмешательств, при этом фиксировать тейпы можно как у квалифицированного специалиста, так и в домашних условиях. О тонкостях методики «Вечерней Москве» рассказала косметолог Марият Мухина.
Подтягивают контур и омолаживают.
Принцип работы тейпов заключается в том, что они блокируют опущение мягких тканей лица (гравитационный птоз), которое происходит в ходе естественного старения, рассказала специалист.
Главные свойства тейпов:
коррекция контура лица;уменьшение активности мимических мышц;улучшение оттока лимфы;снижение посттравматического синдрома.
— Тейпы не только могут улучшить тонус кожи или приподнять овал лица, они также могут сократить нависание верхнего века глаз (эта техника называется «опенспейс») и скорректировать форму носа. Особенно эффективны тейпы после нитевого лифтинга лица и тела, для бандажирования измененной зоны. Это позволяет уменьшить нагрузку на нити и сократить болевой синдром. Также тейпы поддерживают мягкие ткани, улучшают лимфатический дренаж и микроциркуляцию крови, — пояснила Мухина.
При регулярном использовании тейпов качество кожи заметно улучшается, а морщины сокращаются, сообщила врач:
— Подтягивается контур лица, уменьшается выраженность поверхностных морщин, которые напрямую зависят от мимической активности лица. С помощью нанесения клейких лент можно ограничить движение мышц, тем самым отсрочив появление возрастных изменений.
Однако эффективность методики напрямую зависит от правильного нанесения клейких лент и индивидуальных особенностей организма. Кроме того, лифтинг-эффект от такой процедуры всегда временный и не заменит более устойчивые методы омоложения, отметила косметолог.
Чем опасны дезодоранты длительного действия.
Доступны в домашнем уходе.
В домашних условиях тейпирование вполне возможно, но с одной оговоркой — сначала необходимо изучить анатомию лица и тела, пояснила Мухина.
— Современные тейпы, которые можно заказать на маркетплейсах, предназначены для самостоятельного применения. Но, чтобы добиться видимого эффекта и избежать побочных действий, рекомендуется понять анатомию лица и тела, анатомические мышечные цепи. Также правильно подобрать технику и место фиксации тейпов и предусмотреть схему наложения, — предупредила косметолог.
Но даже при детальном изучении техники нанесения тейпов, перед их использованием нужно проконсультироваться с квалифицированным специалистом, чтобы избежать возможных ошибок и нежелательных последствий, дополнила Мухина.
Могут привести к ожогам.
Тейпы фиксируются на коже клейкой стороной, которая может спровоцировать сильную аллергическую реакцию, поэтому самостоятельно их нужно использовать очень осторожно, предупредила косметолог.
— Клей может вызвать аллергию вплоть до ожога на коже. Лично у меня был такой опыт: после тейпирования на подбородке появился ожог второй степени с огромным пузырем. Но мне повезло, шрама не осталось. Поэтому важно учитывать индивидуальную реакцию на материалы тейпов. Ленты могут вызвать размягчение и набухание кожи, язвы и микротравмы. Кроме того, при чрезмерном использовании эластичных клейких лент может произойти перенапряжение мышц, — заключила Мухина.
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