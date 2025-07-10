Подтяжка лица в домашних условиях: что такое тейпы и как их использовать

— Клей может вызвать аллергию вплоть до ожога на коже. Лично у меня был такой опыт: после тейпирования на подбородке появился ожог второй степени с огромным пузырем. Но мне повезло, шрама не осталось. Поэтому важно учитывать индивидуальную реакцию на материалы тейпов. Ленты могут вызвать размягчение и набухание кожи, язвы и микротравмы. Кроме того, при чрезмерном использовании эластичных клейких лент может произойти перенапряжение мышц, — заключила Мухина.