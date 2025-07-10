Путин заявил о начале подготовки к новому учебному году в школах

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о начале материально-технической подготовки к новому учебному году в школах.
«У нас закончилась с вами сдача экзаменов в школе, прошли все выпускные, и сейчас начался другой этап — поступление в специальные учебные заведения, в средние и в высшие. Преподаватели школ в отпуска уходят, но тем не менее, жизнь продолжается, в том числе, подготовка к следующему сезону, уже материально-техническая подготовка», — сказал Путин во время совещания по вопросам образования.
Президент в ходе совещания попросил заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко начать доклад.
Путин в четверг проводит публичное совещание по вопросам образования, в котором принимают участие вице-премьер Дмитрий Чернышенко и министры Валерий Фальков и Сергей Кравцов.