Путин заявил о начале подготовки к новому учебному году в школах

«У нас закончилась с вами сдача экзаменов в школе, прошли все выпускные, и сейчас начался другой этап — поступление в специальные учебные заведения, в средние и в высшие. Преподаватели школ в отпуска уходят, но тем не менее, жизнь продолжается, в том числе, подготовка к следующему сезону, уже материально-техническая подготовка», — сказал Путин во время совещания по вопросам образования.