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Чернышенко рассказал о развитии туристических объектов в новых регионах

Чернышенко: новые регионы подключаются к развитию туристической инфраструктуры.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Новые регионы России подключаются к развитию туристической инфраструктуры, в частности в Запорожье реализуется инвестпроект в рамках федерального проекта «Пять морей и озеро Байкал», сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на совещании под председательством президента РФ Владимира Путина.

«Я думаю, что у туризма светлое будущее и, что важно, в развитие туринфраструктуры подключаются и наши новые регионы. У нас в Запорожье большой инвестиционный проект, который входит в федеральный проект “Пять морей и озеро Байкал”, — сказал Чернышенко.

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