Ричмонд
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Стоит взять с собой зонт»: синоптики предупредили жителей Калининградской области о надвигающемся ливне

Осадки могут начаться в ближайшие часы.

Сейчас в Ричмонде: +23° 2 м/с 94% 758 мм рт. ст. +24°
Источник: Клопс.ru

В регионе в ближайшие часы может начаться ливень. Об этом сообщает телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области».

Тучи, несущие морось и мелкий дождь, постепенно смещаются на запад. Основная масса осадков выпадет после 18:00. «В любом случае при выходе на улицу уже стоит взять с собой зонт», — рекомендовали синоптики.

Уточняется, что около 14:30 метеостанция в Храброво отметила порывы северо-западного ветра скоростью 14 м/с. Температура воздуха составила +18 °С.

Согласно предварительным прогнозам, июль в Калининградской области будет умеренно жарким и с большим количеством осадков.