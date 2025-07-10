«Стоит взять с собой зонт»: синоптики предупредили жителей Калининградской области о надвигающемся ливне

В регионе в ближайшие часы может начаться ливень. Об этом сообщает телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области».
Тучи, несущие морось и мелкий дождь, постепенно смещаются на запад. Основная масса осадков выпадет после 18:00. «В любом случае при выходе на улицу уже стоит взять с собой зонт», — рекомендовали синоптики.
Уточняется, что около 14:30 метеостанция в Храброво отметила порывы северо-западного ветра скоростью 14 м/с. Температура воздуха составила +18 °С.
Согласно предварительным прогнозам, июль в Калининградской области будет умеренно жарким и с большим количеством осадков.