Российский научный фонд объявил конкурс грантов на создание нейроморфных технологий

Евгений Велихов был одним из самых значимых исследователей в области физики плазмы и управляемого термоядерного синтеза. Он выступал одним из инициаторов международного проекта по освоению термоядерной энергии ИТЭР, долгое время он возглавлял совет по техническому проектированию ИТЭР, а в 2006 году стал членом международного совета ИТЭР от России и с 2010 года по 2012 год был председателем совета ИТЭР. Велихов умер 5 декабря 2024 года на 90-м году жизни. Он похоронен на Новодевичьем кладбище.