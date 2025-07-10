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Российский научный фонд объявил конкурс грантов на создание нейроморфных технологий

На решение этой задачи намерены выделять от 50 до 100 млн рублей ежегодно.

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Российский научный фонд объявил о старте очередного конкурса грантов памяти академика Велихова, в рамках которого РНФ поддержит разработку биоподобной аппаратно-программной компонентной базы для создания цифро-аналоговых нейроморфных сенсоров и вычислительных систем. На решение этой задачи будет выделяться от 50 до 100 млн рублей ежегодно, сообщила пресс-служба фонда.

«Российский научный фонд открывает прием заявок на конкурс предоставления грантов памяти выдающегося русского ученого Евгения Велихова на проведение поисковых научных исследований под руководством ведущих ученых. О необходимости организации конкурса заявил президент России Владимир Путин на Форуме будущих технологий в феврале 2025 года», — говорится в сообщении.

Месяц назад РНФ подвел итоги первой очереди этого конкурса, в рамках которой были поддержаны проекты по разработке натрий-ионных аккумуляторов, компоненты твердотельных топливных элементов повышенной мощности, термоэлектрических материалов и гетерогенных вычислительных систем для моделирования физических процессов. Квалифицированными заказчиками для этих проектов стали лидеры российского высокотехнологического рынка, в том числе «Росатом» и «Газпромбанк».

Сегодня РНФ объявил о старте еще одного конкурса грантов памяти академика Велихова, в рамках которого ученые будут разрабатывать передовые нейроморфные технологии для решения задач, связанных с нейросетями и системами потоковой обработки данных. Квалифицированным заказчиком в рамках этого конкурса выступает АО «Лаборатория Касперского», один из лидеров российского и международного рынка программного обеспечения.

В рамках проекта планируется разработка прототипа программно-аппаратного комплекса на базе полнофункционального образца отечественного цифрового нейропроцессора «Алтай», а также построение алгоритмов для решения задач анализа данных на базе данной машины и разработка технологий, необходимых для создания вычислительных систем на базе мемристоров, резисторов с эффектом памяти.

Об академике Велихове.

Евгений Велихов был одним из самых значимых исследователей в области физики плазмы и управляемого термоядерного синтеза. Он выступал одним из инициаторов международного проекта по освоению термоядерной энергии ИТЭР, долгое время он возглавлял совет по техническому проектированию ИТЭР, а в 2006 году стал членом международного совета ИТЭР от России и с 2010 года по 2012 год был председателем совета ИТЭР. Велихов умер 5 декабря 2024 года на 90-м году жизни. Он похоронен на Новодевичьем кладбище.