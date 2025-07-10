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В донском регионе откроют девять новых школ

Заявление прозвучало на обсуждении предложений для обновления стратегии социально-экономического развития донского региона «Стратегия 2030».

Источник: Правительство Ростовской области

Власти Ростовской области планируют открыть девять новых школ на 8000 ученических мест в этом году, что является беспрецедентным количеством за последние 30 лет, по словам первого заместителя губернатора Игоря Гуськова.

Несмотря на строительство 37 школ по предыдущему нацпроекту «Образование», в 31 муниципалитете сохраняется проблема двухсменного обучения. Ожидается, что к 2030 году ситуация улучшится, но в 12 муниципалитетах вопрос дополнительных мест в школах останется актуальным. Для решения проблемы дефицита учителей предлагаются программы «Земский учитель», ипотека для отличников, служебное жилье и компенсации коммунальных услуг.

Обновленная «Стратегия 2030», инициированная врио губернатора Юрием Слюсарем, будет учитывать национальные цели и представлена к сентябрю.