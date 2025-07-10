В донском регионе откроют девять новых школ

Несмотря на строительство 37 школ по предыдущему нацпроекту «Образование», в 31 муниципалитете сохраняется проблема двухсменного обучения. Ожидается, что к 2030 году ситуация улучшится, но в 12 муниципалитетах вопрос дополнительных мест в школах останется актуальным. Для решения проблемы дефицита учителей предлагаются программы «Земский учитель», ипотека для отличников, служебное жилье и компенсации коммунальных услуг.