В донском регионе откроют девять новых школ

Власти Ростовской области планируют открыть девять новых школ на 8000 ученических мест в этом году, что является беспрецедентным количеством за последние 30 лет, по словам первого заместителя губернатора Игоря Гуськова.
Несмотря на строительство 37 школ по предыдущему нацпроекту «Образование», в 31 муниципалитете сохраняется проблема двухсменного обучения. Ожидается, что к 2030 году ситуация улучшится, но в 12 муниципалитетах вопрос дополнительных мест в школах останется актуальным. Для решения проблемы дефицита учителей предлагаются программы «Земский учитель», ипотека для отличников, служебное жилье и компенсации коммунальных услуг.
Обновленная «Стратегия 2030», инициированная врио губернатора Юрием Слюсарем, будет учитывать национальные цели и представлена к сентябрю.