Пермский зоопарк прощается со старой территорией

Пермский зоопарк объявил о завершении работы на территории на ул. Монастырской, 10. Последним днем работы по старому адресу станет воскресенье, 13 июля. Закрытие связано с подготовкой к полному переезду питомцев и оборудования в новый зоопарк в микрорайоне Нагорный.
На новой территории для животных созданы современные и комфортные условия обитания. Администрация зоопарка сообщит точную дату открытия позже.
Генеральный директор учреждения Юлия Шитова отмечает, что завершение работы на старом месте — значимое событие для пермяков, ведь это место связано с воспоминаниями для нескольких поколений. В последние дни работы на старой территории в зоопарке пройдут показательные кормления животных и тематические экскурсии. Все гости смогут написать в книге пожеланий теплые слова и свои истории, связанные с зоопарком.