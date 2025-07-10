Пермский зоопарк прощается со старой территорией

Генеральный директор учреждения Юлия Шитова отмечает, что завершение работы на старом месте — значимое событие для пермяков, ведь это место связано с воспоминаниями для нескольких поколений. В последние дни работы на старой территории в зоопарке пройдут показательные кормления животных и тематические экскурсии. Все гости смогут написать в книге пожеланий теплые слова и свои истории, связанные с зоопарком.