Ричмонд
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пермский зоопарк прощается со старой территорией

Пермский зоопарк объявил о завершении работы на территории на ул.

Пермский зоопарк объявил о завершении работы на территории на ул. Монастырской, 10. Последним днем работы по старому адресу станет воскресенье, 13 июля. Закрытие связано с подготовкой к полному переезду питомцев и оборудования в новый зоопарк в микрорайоне Нагорный.

На новой территории для животных созданы современные и комфортные условия обитания. Администрация зоопарка сообщит точную дату открытия позже.

Генеральный директор учреждения Юлия Шитова отмечает, что завершение работы на старом месте — значимое событие для пермяков, ведь это место связано с воспоминаниями для нескольких поколений. В последние дни работы на старой территории в зоопарке пройдут показательные кормления животных и тематические экскурсии. Все гости смогут написать в книге пожеланий теплые слова и свои истории, связанные с зоопарком.