Ричмонд
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Белорус привел на ДНК-экспертизу шестерых детей, чтобы определить отцовство

Белорус за девять лет привел на генетическую экспертизу шестерых детей.

Источник: Комсомольская правда

Белорус привел на ДНК-экспертизу шестерых детей, чтобы определить отцовство. Подробности рассказали в пресс-службе Государственного комитета судебных экспертиз.

Говорится, что первое обращение 41-летнего жителя Брестской области в ГКСЭ было в 2016 году. Тогда специалисты проводили исследование биологического материала троих несовершеннолетних детей, устанавливая отцовство заявителя к ним. Результаты подтвердили родство белоруса.

«Однако спустя девять лет мужчина вновь обратился за проведением генетической экспертизы», — отметили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что и в этот раз у мужчины возникла необходимость установления отцовства к детям, которых оказалось трое: два мальчика и девочка. И в этот раз биологическое отцовство было подтверждено. В ведомстве допускают, что данное обращение мужчины может быть не последним.

Ранее Минздрав сказал, когда не нужно оформлять справки в школу и детсад к 1 сентября.

Тем временем в Беларуси власти отреагировали на родителей, чьи дети обучаются на дому.

Также мы писали, что вице-премьер Наталья Петкевич опровергла предубеждение о значительной части абитуриентов.

Кроме того, Петкевич высказалась о постоянной нехватке кадров в медицине из-за старения белорусов.