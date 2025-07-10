Белорус привел на ДНК-экспертизу шестерых детей, чтобы определить отцовство. Подробности рассказали в пресс-службе Государственного комитета судебных экспертиз.
Говорится, что первое обращение 41-летнего жителя Брестской области в ГКСЭ было в 2016 году. Тогда специалисты проводили исследование биологического материала троих несовершеннолетних детей, устанавливая отцовство заявителя к ним. Результаты подтвердили родство белоруса.
«Однако спустя девять лет мужчина вновь обратился за проведением генетической экспертизы», — отметили в ведомстве.
В пресс-службе добавили, что и в этот раз у мужчины возникла необходимость установления отцовства к детям, которых оказалось трое: два мальчика и девочка. И в этот раз биологическое отцовство было подтверждено. В ведомстве допускают, что данное обращение мужчины может быть не последним.
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