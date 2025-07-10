Белорус привел на ДНК-экспертизу шестерых детей, чтобы определить отцовство

В пресс-службе добавили, что и в этот раз у мужчины возникла необходимость установления отцовства к детям, которых оказалось трое: два мальчика и девочка. И в этот раз биологическое отцовство было подтверждено. В ведомстве допускают, что данное обращение мужчины может быть не последним.