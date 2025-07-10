«Проводится анализ качества воды, подаваемой населению». Санитарные врачи Могилева мониторят ситуацию после урагана 10 июля

Мы писали о последствиях урагана и грозы 10 июля в Могилевской области: погибла женщина, ребенок и трое взрослых в больнице, деревья вывернуло с корнями, лес пострадал на территории, равной 420 футбольным полям, утром из парка не вышли троллейбусы, работает горячая линия.