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«Проводится анализ качества воды, подаваемой населению». Санитарные врачи Могилева мониторят ситуацию после урагана 10 июля

Санитарные врачи Могилева проверяют качество воды после урагана 10 июля.

Источник: Комсомольская правда

Специалисты санитарно-эпидемиологической службы Могилева и области проводят оперативный мониторинг всех социально значимых объектов, в том числе детских оздоровительных лагерей, объектов торговли и общепита, учреждения образования и здравоохранения, сообщил Минздрав Беларуси.

«Проводится анализ лабораторного контроля за качеством воды, подаваемой населению», — говорится в сообщении ведомства.

Меры по обеспечению безопасным питанием и питьевой водой приняты в детских загородных лагерях, детских садах, учреждениях с круглосуточным пребыванием людей.

От ураганного ветра ночью 10 июля в регионе пострадали шесть объектов. Возле учреждений здравоохранения там, где упали деревья или пострадали фасады зданий, идут восстановительные работы.

«Потоки пациентов, которым нужны рентген исследования, перенаправлены в другие учреждения здравоохранения города», — отметили в Минздраве.

Министр здравоохранения Александр Ходжаев поставил задачу обеспечить три ФАПа, которые остаются сейчас без электричества и воды, дизельгенераторами.

Мы писали о последствиях урагана и грозы 10 июля в Могилевской области: погибла женщина, ребенок и трое взрослых в больнице, деревья вывернуло с корнями, лес пострадал на территории, равной 420 футбольным полям, утром из парка не вышли троллейбусы, работает горячая линия.