«Проводится анализ качества воды, подаваемой населению». Санитарные врачи Могилева мониторят ситуацию после урагана 10 июля

Специалисты санитарно-эпидемиологической службы Могилева и области проводят оперативный мониторинг всех социально значимых объектов, в том числе детских оздоровительных лагерей, объектов торговли и общепита, учреждения образования и здравоохранения, сообщил Минздрав Беларуси.
«Проводится анализ лабораторного контроля за качеством воды, подаваемой населению», — говорится в сообщении ведомства.
Меры по обеспечению безопасным питанием и питьевой водой приняты в детских загородных лагерях, детских садах, учреждениях с круглосуточным пребыванием людей.
От ураганного ветра ночью 10 июля в регионе пострадали шесть объектов. Возле учреждений здравоохранения там, где упали деревья или пострадали фасады зданий, идут восстановительные работы.
«Потоки пациентов, которым нужны рентген исследования, перенаправлены в другие учреждения здравоохранения города», — отметили в Минздраве.
Министр здравоохранения Александр Ходжаев поставил задачу обеспечить три ФАПа, которые остаются сейчас без электричества и воды, дизельгенераторами.
Мы писали о последствиях урагана и грозы 10 июля в Могилевской области: погибла женщина, ребенок и трое взрослых в больнице, деревья вывернуло с корнями, лес пострадал на территории, равной 420 футбольным полям, утром из парка не вышли троллейбусы, работает горячая линия.