Фальков назвал количество студентов, обучающихся по новой системе

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Более 12 тысяч студентов обучаются по новой системе высшего образования в рамках пилотного проекта, сообщил глава Минобрнауки России Валерий Фальков.
«Сегодня у нас больше 12 тысяч студентов учатся по этой (новой — ред.) системе, причем шесть университетов, некоторые уже вообще полностью три года принимают», — сказал министр во время совещания по вопросам образования.
В соответствии с указом президента России осуществляется совершенствование национальной системы высшего образования.
В мае 2023 года стартовал пилотный проект, в котором участвуют шесть университетов (Московский авиационный институт, Университет науки и технологий МИСИС, Московский педагогический государственный университет, Балтийский федеральный университет, Санкт-Петербургский горный университет и Томский государственный университет).
В рамках «пилота» студенты получают базовое высшее образование и специализированное высшее образование. Кроме того, аспирантура стала отдельным видом профессионального образования, нацеленным на подготовку научно-педагогических и научно-исследовательских кадров.
Путин в четверг проводит публичное совещание по вопросам образования, в котором принимают участие вице-премьер Дмитрий Чернышенко и министры Валерий Фальков и Сергей Кравцов.