Экс-главу самарского МЧС Олега Бойко не выпустили из СИЗО

10 июля суд принял решение о продлении срока содержания под стражей для экс-руководителя регионального ГУ МЧС Олега Бойко.
Судебный процесс по делу о коррупционных схемах в ведомстве продолжает сталкиваться с переносами. После несостоявшегося заседания 8 июля, которое было отложено из-за процессуальных нарушений, следующее слушание назначено на 15 июля.
В материалах дела фигурируют обвинения в системных злоупотреблениях при организации противопожарной безопасности региона.
Ранее мы писали о том, что в Самарской области суд изъял у экс-главы Волжского района Макридина два участка.
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