Актер Юра Борисов сыграет в фильме Гуаданьино «Искусственный»

32-летний Юра Борисов, родившийся в Реутове, окончил Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина, работал в «Сатириконе» и Малом театре. В кино он снимается с 2010 года. В числе его наиболее известных отечественных работ — «Перелом», «Мотыльки», «Молодая гвардия», «Дорога на Берлин», «Выстрел», «Отчий берег», «Эпидемия», «Хрусталь», «Т-34», «Бык», «Вторжение», «Мир! Дружба! Жвачка!», «Петровы в гриппе», «Серебряные коньки», «Калашников», «Красный призрак», «Капитан Волконогов бежал», «Герда», «Отпуск в октябре», «Кентавр», «Мастер и Маргарита», «Пророк. История Александра Пушкина», «Сто лет тому вперед», а также «Урок». Среди иностранных зрителей первую популярность ему принесла драма российско-финского производства «Купе номер 6», которая стала лауреатом Каннского кинофестиваля (сам актер за работу в ленте был номинирован на приз Европейской киноакадемии).